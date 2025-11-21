Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Νεκρός 76χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Εύοσμο
Νεκρός 76χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Εύοσμο
Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τη δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ
Μια ακόμα τραγωδία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες στον Εύοσμο, όπου 76χρονος ποδηλάτης έχασε τη ζωή του μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου και Μακεδονίας.
Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση για το δυστύχημα, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία δραματική υπενθύμιση της απουσίας ουσιαστικών μέτρων για την οδική ασφάλεια στον Δήμο Κορδελιού–Ευόσμου.
Ο σύλλογος εξέφρασε επίσης τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συγγενείς του άτυχου 76χρονου.
Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στα τελευταία χρόνια στον ίδιο δήμο έχουν σημειωθεί και δύο ακόμη θανατηφόρα δυστυχήματα με νεαρούς ποδηλάτες. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική παρέμβαση ούτε στα συγκεκριμένα σημεία, ούτε σε άλλες επικίνδυνες διασταυρώσεις του δήμου. Η απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής αντίδρασης δείχνει μια δημοτική διοίκηση που παραμένει δυστυχώς «τυφλή» απέναντι σε θέματα ασφάλειας των πιο ευάλωτων χρηστών του δρόμου.
Το σημείο του πρόσφατου συμβάντος είναι κομβικό και στα προσχέδια του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προβλέπονται παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ωστόσο, ο Δήμος Κορδελιού–Ευόσμου παραμένει ένας από τους τελευταίους δήμους της χώρας που δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το ΣΒΑΚ. Η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί απλώς διοικητικό πρόβλημα· επιφέρει απώλεια σημαντικών χρηματοδοτήσεων και στερεί από την πόλη έργα ασφάλειας που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια.
Η μη ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και η απουσία παρεμβάσεων στα ήδη γνωστά και θανατηφόρα σημεία συνιστούν ξεκάθαρη αποτυχία της δημοτικής διοίκησης, η οποία αφήνει εκτεθειμένους τους πολίτες –ιδίως πεζούς και ποδηλάτες– σε κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί.
Καλούμε τη δημοτική αρχή, και προσωπικά τον δήμαρχο Ελευθέριο Αλεξανδρίδη, να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και στην εφαρμογή των αναγκαίων παρεμβάσεων, ώστε να μη θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες ζωές.
Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση για το δυστύχημα, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία δραματική υπενθύμιση της απουσίας ουσιαστικών μέτρων για την οδική ασφάλεια στον Δήμο Κορδελιού–Ευόσμου.
Ο σύλλογος εξέφρασε επίσης τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συγγενείς του άτυχου 76χρονου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΘΗ απώλεια του 76χρονου ποδηλάτη στον Εύοσμο μας προκαλεί βαθιά θλίψη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Το δυστύχημα αυτό αποτελεί ακόμη μία τραγική υπενθύμιση της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον Δήμο Κορδελιού–Ευόσμου.
Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στα τελευταία χρόνια στον ίδιο δήμο έχουν σημειωθεί και δύο ακόμη θανατηφόρα δυστυχήματα με νεαρούς ποδηλάτες. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική παρέμβαση ούτε στα συγκεκριμένα σημεία, ούτε σε άλλες επικίνδυνες διασταυρώσεις του δήμου. Η απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής αντίδρασης δείχνει μια δημοτική διοίκηση που παραμένει δυστυχώς «τυφλή» απέναντι σε θέματα ασφάλειας των πιο ευάλωτων χρηστών του δρόμου.
Το σημείο του πρόσφατου συμβάντος είναι κομβικό και στα προσχέδια του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προβλέπονται παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ωστόσο, ο Δήμος Κορδελιού–Ευόσμου παραμένει ένας από τους τελευταίους δήμους της χώρας που δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το ΣΒΑΚ. Η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί απλώς διοικητικό πρόβλημα· επιφέρει απώλεια σημαντικών χρηματοδοτήσεων και στερεί από την πόλη έργα ασφάλειας που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια.
Η μη ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και η απουσία παρεμβάσεων στα ήδη γνωστά και θανατηφόρα σημεία συνιστούν ξεκάθαρη αποτυχία της δημοτικής διοίκησης, η οποία αφήνει εκτεθειμένους τους πολίτες –ιδίως πεζούς και ποδηλάτες– σε κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί.
Καλούμε τη δημοτική αρχή, και προσωπικά τον δήμαρχο Ελευθέριο Αλεξανδρίδη, να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και στην εφαρμογή των αναγκαίων παρεμβάσεων, ώστε να μη θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες ζωές.
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα