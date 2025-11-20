Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Τουρκικό αλιευτικό επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού στο Αγαθονήσι, έπεσαν προειδοποιητικές βολές - Οι ισχυρισμοί της Τουρκίας
Τουρκικό αλιευτικό έκανε επικίνδυνους ελιγμούς εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων
Επεισόδιο σκαφών του Λιμενικού με τουρκικά αλιευτικά που εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.), στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού, προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά, ωστόσο, αποτελέσματα.
Μάλιστα, παρά τις συστάσεις, ένα τουρκικό αλιευτικό έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λιμενικού.
Στη συνέχεια, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Στις 19 Νοεμβρίου 2025 δημοσιεύτηκαν ειδήσεις σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς κοινωνικών μέσων με τον τίτλο «Η Ελληνική Ακτοφυλακή άνοιξε πυρ κατά τουρκικού αλιευτικού σκάφους στο Αιγαίο Πέλαγος».
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό:
Στις 18 Νοεμβρίου 2025, στις 21:40, αναφέρθηκε ότι αλιευτικά σκάφη υπό τουρκική σημαία που ασκούσαν αλιευτικές δραστηριότητες ανοικτά του ποταμού Μπουγιούκ Μεντερές στην περιοχή των Διδύμων του Αϊδινίου παρενοχλήθηκαν από σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ότι δύο σκάφη της Τουρκικής Ακτοφυλακής (TCSG-909, TCSG-21) απεστάλησαν αμέσως στον τόπο του περιστατικού.
Τα σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής απομακρύνθηκαν από την περιοχή με ελιγμούς αναχαίτισης και κλήσεις στον ασύρματο από τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής που είχαν αποσταλεί. Τα αλιευτικά σκάφη ολοκλήρωσαν με ασφάλεια τις αλιευτικές τους δραστηριότητες.
Ως αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν στα αλιευτικά σκάφη που μεταφέρθηκαν στο αλιευτικό λιμάνι Didim Taşburun, εντοπίστηκαν 4 τρύπες από σφαίρες στο ραντάρ πλοήγησης του αλιευτικού σκάφους «HASİP REİS-3» και ξεκίνησε δικαστική έρευνα σχετικά με το περιστατικό.
Η Τουρκική Ακτοφυλακή συνεχίζει να εκπληρώνει το καθήκον της να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στα ύδατα της Γαλάζιας Πατρίδας μας εντός των τουρκικών θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Οι ισχυρισμοί των ΤούρκωνΣχετικά με το περιστατικό, το τουρκικό Λιμενικό ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή του ότι τα τουρκικά αλιευτικά παρενοχλήθηκαν από το ελληνικό λιμενικό και ότι οι βολές από τα ελληνικά σκάφη χτύπησαν το ραντάρ ενός από τα τουρκικά αλιευτικά.
