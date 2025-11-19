Εικόνες καταστροφής στο Νεστόριο Καστοριάς - Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας

Κλείσιμο

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη περιοχή της, υπερχείλισε ο ποταμόςστοστο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του. Τα ορμητικά νερά του ποταμού έχουν κατακλύσει όλους τους υπαίθριους χώρους και όπως φαίνεται έχουν προξενήσει ζημιές στα πέτρινα στηθαία στις όχθες του ποταμού, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι σημείο κατατεθέν της περιοχής καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίουστο ΑΠΕ- ΜΠΕ, «το νερό που κατεβαίνει από το Γράμμο έχει τέτοια ορμή που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμα του». Από την υπερχείλιση του ποταμού έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα και στα δύο αντλιοστάσια που βρίσκονται πλησίον του ποταμού και υδρεύουν την ακριτική κωμόπολη. Ο κ.Γκοσλιόπουλος αναφέρει ότι «για υγειονομικούς λόγους διακόπηκε η τροφοδοσία νερού υδρευσης από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές του Νεστορίου έως ότου τα συνεργεία του δήμου καταφέρουν να εκτιμήσουν εάν τα νερά του ποταμού έχουν εισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα των πηγών».Η βροχόπτωση είναι μεγάλη όχι μόνο στο Νεστόριο αλλά και σε όλο το Γράμμο κι όπως τονίζει ο δήμαρχος «έχουν προκληθεί καταστροφές σε σπίτια και δρόμους στο ορεινό χωριό Γράμμος αλλά και σε δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι για την ξύλευση του δάσους».Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αλλά προβλήματα σε οικισμούς και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε μία περίπτωση για την απομάκρυνση ενός πεσμένου δένδρου στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες μετά την πλήρη υποχώρηση των υδάτων ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση συνεργείων. Τότε μόνο θα μπορέσει να ξεκινήσει η λεπτομερής καταγραφή και εκτίμηση του ακριβούς μεγέθους της ζημιάς ή των καταστροφών που έχουν συμβεί στις εγκαταστάσεις και στο φυσικό περιβάλλον του χώρου. Με τη βροχόπτωση να μην έχει κοπάσει πλήρως, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού έως τις 17:00 καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και ήταν ίσο με 139 χιλιοστά.Μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα.Στους χάρτες των εικόνων που ακολουθούν παρουσιάζεται (1) η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 της Τετάρτης 19/11 και (2) οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:00 της Τετάρτης 19/11.