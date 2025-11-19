Λάρισα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Λάρισας Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Κρατούμενος Σωφρονιστικοί υπάλληλοι Επίθεση

Λάρισα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

«Η ασφάλεια στα Καταστήματα Κράτησης έχει αγγίξει το όριο» τονίζει η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας – Καταγγέλλουν συχνότητα και ένταση περιστατικών βίας σε βάρος εργαζομένων

Λάρισα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αιφνιδιαστική επίθεση από κρατούμενο δέχθηκαν χθες δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι των Φυλακών Λάρισας, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ).

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο και έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν κινδυνεύουν.

Η ΟΣΥΕ κάνει λόγο για συχνότητα και ένταση τέτοιων περιστατικών που συνεχώς επαναλαμβάνονται «και δείχνουν μια επικίνδυνη πραγματικότητα που δεν επιδέχεται άλλες δικαιολογίες».

«Δεν θα αποδεχτούμε την κανονικοποίηση της βίας», αναφέρει η Ομοσπονδία, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια στα Καταστήματα Κράτησης έχει αγγίξει το όριο. «Η βία δεν μπορεί να θεωρείται μέρος της δουλειάς, ούτε ο φόβος να χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των σωφρονιστικών υπαλλήλων», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Οι συνθήκες έχουν μετατραπεί σε πεδίο αυξημένης ανασφάλειας»

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι σημειώνουν ότι «οι συνθήκες στα Καταστήματα Κράτησης έχουν μετατραπεί σε πεδίο αυξημένης ανασφάλειας. Το προσωπικό καλείται καθημερινά να λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενώ η Πολιτεία παραμένει παρατηρητής και αφήνει αναπάντητα τα σοβαρά αιτήματα του κλάδου μας. Αυτή η κατάσταση δεν οφείλεται σε συγκυριακές αδυναμίες, αλλά σε σοβαρά κενά πολιτικής βούλησης, στρατηγικού σχεδιασμού και επαρκούς θωράκισης του χώρου της φυλακής».

«Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν είναι αναλώσιμα εργαλεία ενός συστήματος που απαιτεί επαγγελματισμό χωρίς να εξασφαλίζει τα μέσα για να τον παρέχει», επισημαίνει η ΟΣΥΕ ζητώντας επαρκές προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό, εφαρμοσμένα πρωτόκολλα και ουσιαστική εγγύηση της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων.


Ειδήσεις σήμερα

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες

27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο

Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης