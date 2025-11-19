Λάρισα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Αιφνιδιαστική επίθεση από κρατούμενο
δέχθηκαν χθες δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι των Φυλακών Λάρισας
, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ).
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι
μεταφέρθηκαν άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο και έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν κινδυνεύουν.
Η ΟΣΥΕ
κάνει λόγο για συχνότητα και ένταση τέτοιων περιστατικών που συνεχώς επαναλαμβάνονται «και δείχνουν μια επικίνδυνη πραγματικότητα που δεν επιδέχεται άλλες δικαιολογίες».
«Δεν θα αποδεχτούμε την κανονικοποίηση της βίας», αναφέρει η Ομοσπονδία, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια στα Καταστήματα Κράτησης έχει αγγίξει το όριο. «Η βία
δεν μπορεί να θεωρείται μέρος της δουλειάς, ούτε ο φόβος να χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των σωφρονιστικών υπαλλήλων», αναφέρει η ανακοίνωση.
«Οι συνθήκες έχουν μετατραπεί σε πεδίο αυξημένης ανασφάλειας»
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι
σημειώνουν ότι «οι συνθήκες στα Καταστήματα Κράτησης
έχουν μετατραπεί σε πεδίο αυξημένης ανασφάλειας. Το προσωπικό καλείται καθημερινά να λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενώ η Πολιτεία παραμένει παρατηρητής και αφήνει αναπάντητα τα σοβαρά αιτήματα του κλάδου μας. Αυτή η κατάσταση δεν οφείλεται σε συγκυριακές αδυναμίες, αλλά σε σοβαρά κενά πολιτικής βούλησης, στρατηγικού σχεδιασμού και επαρκούς θωράκισης του χώρου της φυλακής».
«Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν είναι αναλώσιμα εργαλεία ενός συστήματος που απαιτεί επαγγελματισμό χωρίς να εξασφαλίζει τα μέσα για να τον παρέχει», επισημαίνει η ΟΣΥΕ ζητώντας επαρκές προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό, εφαρμοσμένα πρωτόκολλα και ουσιαστική εγγύηση της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων.