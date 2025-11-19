Χριστούγεννα 2025: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας
των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025
έδωσε στη δημοσιότητα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
.
Όπως επισημαίνεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, καθώς κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες της, εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία:
Δευτέρα – Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00.
Χριστούγεννα 2025 - Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας
Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα
Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:
30 Νοεμβρίου 2025
14 Δεκεμβρίου 2025
21 Δεκεμβρίου 2025
28 Δεκεμβρίου 2025
Πότε είναι Black Friday και Cyber Monday
Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025
Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)
