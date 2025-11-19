Χριστούγεννα 2025: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
Χριστούγεννα Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων Καταστήματα

Χριστούγεννα 2025: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Το Εορταστικό Ωράριο Χριστουγέννων 2025 - Πότε είναι Black Friday και Cyber Monday

Χριστούγεννα 2025: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 έδωσε στη δημοσιότητα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, καθώς κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες της, εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία:

Δευτέρα – Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00.

Χριστούγεννα 2025 - Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Πότε είναι Black Friday και  Cyber Monday

Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025

Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)

Το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία(Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).


