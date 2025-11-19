Χριστούγεννα 2025: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Πότε είναι Black Friday και Cyber Monday

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑΠαρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑΣάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑΠαρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑΜέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:30 Νοεμβρίου 202514 Δεκεμβρίου 202521 Δεκεμβρίου 202528 Δεκεμβρίου 2025Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)Το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία(Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).