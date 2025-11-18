Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Χτύπημα στο κεφάλι του 58χρονου από δύο άτομα «βλέπει» η ΕΛΑΣ για το θανατηφόρο τροχαίο στον Νέο Κόσμο - Τουλάχιστον δύο προσαγωγές
Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν πως ο εντοπισμός των δύο ατόμων θεωρείται θέμα χρόνου
Κοντά στον εντοπισμό των δύο ατόμων που, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρονται να γρονθοκόπησαν τον 58χρονο άνδρα πριν αυτός πέσει με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα στον Νέο Κόσμο το βράδυ της Δευτέρας βρίσκονται τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ που έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο προσαγωγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι πως κάτι συνέβη μεταξύ του 58χρονου και των δύο ατόμων τα οποία επέβαιναν σε μία μηχανή. Ίσως οι τρεις τους λογόφεραν για κάποιον λόγο και τότε οι δυο κατέβηκαν από το δίκυκλο και χτύπησαν τον άνδρα στο κεφάλι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι προσαχθέντες είναι δύο φίλοι του οδηγού της μηχανής που ενεπλάκη στο περιστατικό. Αν και φέρεται να κρύβεται, ο οδηγός της μηχανής έχει ταυτοποιηθεί, μεταφέρουν αρμόδιες πηγές.
Το δεδομένο -και τραγικό- είναι ότι μετά από αυτό ο άνδρας συνέχισε την πορεία του και τελικά προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
Τέλος, αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση.
