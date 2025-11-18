Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό μετά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό μετά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης
Οι σταθμοί Δάφνη και Άγιος Δημήτριος έχουν κλείσει προσωρινά
Η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 2 του Μετρό Ανθούπολη-Ελληνικό αποκαταστάθηκε το πρωί της Τρίτης (18 Νοεμβρίου) μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τη ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Δάφνη και Αγ. Δημήτριος είχαν κλείσει προσωρινά λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής. Η κυκλοφορία διεξαγόταν στα τμήματα Ανθούπολη- Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό-Ηλιούπολη.
Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τη ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Δάφνη και Αγ. Δημήτριος είχαν κλείσει προσωρινά λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής. Η κυκλοφορία διεξαγόταν στα τμήματα Ανθούπολη- Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό-Ηλιούπολη.
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα