Προληπτική προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου - Εξηγήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ

Ο γραμματέας της ΠΑΣΠ μετέφερε απλώς καρέκλες χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά, αναφέρει η χαριλάου Τρικούπη και ζητά απαντήσεις για το ποιος έδωσε εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές