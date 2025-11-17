Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Προληπτική προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου - Εξηγήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ
Προληπτική προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου - Εξηγήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ
Ο γραμματέας της ΠΑΣΠ μετέφερε απλώς καρέκλες χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά, αναφέρει η χαριλάου Τρικούπη και ζητά απαντήσεις για το ποιος έδωσε εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές
Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ για την προληπτική προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου από την αστυνομία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους στο πλαίσιο των μέτρων για την επέτειο του Πολυτεχνείου και όπως έγινε γνωστό, μέχρι τις 5.00 το απόγευμα είχε προχωρήσει σε 43 προσαγωγές εκ των οποίων οι 11 έγιναν συλλήψεις.
Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς ο γραμματέας της ΠΑΣΠ μετέφερε απλώς καρέκλες χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά.
Η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά την κυβέρνηση και αναμένει απαντήσεις:
Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;
Ποιον στόχο υπηρετούν;
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Απίστευτο και όμως αληθινό. Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές; Ποιον στόχο υπηρετούν; Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης».
