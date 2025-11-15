«Δρομέας»: Καθαρίστηκε το εμβληματικό γλυπτό της Βασιλίσσης Σοφίας – Δείτε βίντεο

Η ιστορία του «Δρομέα»

Ο «Δρομέας», δημιούργημα του 1988, στέκει ως σημείο αναφοράς της πόλης και σύμβολο διαρκούς κίνησης, ενέργειας και προόδου. Με χιλιάδες γυάλινες πλάκες που αντανακλούν το φως της Αθήνας, το έργο δοκιμάζεται καθημερινά από τη ρύπανση και τις καιρικές συνθήκες, απαιτώντας ιδιαίτερη φροντίδα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.Η δράση εντάσσεται στις συστηματικές ενέργειες του Δήμου Αθηναίων για τη συντήρηση και ανάδειξη των δημόσιων έργων τέχνης, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αισθητικής του αστικού χώρου.