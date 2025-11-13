Κυρανάκης: «Πρώτη φορά εκπαιδεύονται οι μηχανοδηγοί στο ETCS με προσομοιωτή»

Full-Motion προσομοιωτής οδήγησης τρένου

Ακολουθεί η πρακτική στο πεδίο και ολοκληρώνεται με εξέταση στον προσομοιωτή για την πιστοποίηση των μηχανοδηγών στη λειτουργία του συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχιών. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε κοινό εβδομαδιαίο προγραμματισμό με την εκπαίδευση μηχανοδηγών και σταθμαρχών στο υποσύστημα φωνητικής ραδιοεπικοινωνίας GSM-R.Παράλληλα σχεδιάζεται για το 2026 η εκ βάθρων αναβάθμιση του κέντρου εκπαίδευσης με υπερσύγχρονους προσομοιωτές για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες, ώστε η εκπαίδευση να προσομοιώνει τη χρονική και ψυχολογική πίεση των πραγματικών βαρδιών και να περιλαμβάνει διαχείριση σεναρίων κρίσης.Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης της Ακαδημίας Εκπαίδευσης, ο ΟΣΕ θα προχωρήσει στην προμήθεια full-motion προσομοιωτή οδήγησης τρένου, με κινούμενη πλατφόρμα που αναπαριστά με ρεαλισμό επιτάχυνση, πέδηση, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καμπύλες και σήματα, χωρίς να απαιτείται πραγματική κυκλοφορία στο δίκτυο.Η αξιοποίηση προσομοιωτών βέβαια δεν περιορίζεται στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων. Σε ελεγχόμενο περιβάλλον καλλιεργούνται επικοινωνία, ομαδική εργασία, λήψη αποφάσεων υπό πίεση, διαχείριση άγχους και επίλυση προβλημάτων, στοιχεία τα οποία κρίνονται καθοριστικά για ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα.Η έναρξη της εκπαίδευσης στον προσομοιωτή ETCS, αλλά και ο σχεδιαζόμενος εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής υποδομής, συνιστούν βασικές παρεμβάσεις στην πορεία προς την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πέδησης το 2026 και την εμπέδωση ενιαίων διαδικασιών ασφάλειας και διαλειτουργικότητας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ο κεντρικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί έως το τέλος του επόμενου έτους με ενεργή σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και αυτόματο σύστημα πέδησης.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ