Ποια είναι η Γενιά Ζ που μένει ακόμα στο πατρικό και νιώθει εξουθενωμένη από τη δουλειά

Έρευνα δείχνει ότι οι νέοι παραμένουν οικονομικά εξαρτημένοι και χωρίς προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας - Επτά στους δέκα νέους δεν διαβλέπουν επαγγελματικό μέλλον στην Ελλάδα, ενώ σχεδόν οι μισοί σκέφτονται το εξωτερικό