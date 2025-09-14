Gen Z: Οικονομική ανεξαρτησία το πιο ισχυρό «θέλω» της γενιάς - Προτεραιότητα οι δεξιότητες από τους τίτλους σπουδών



Το 45% της Gen Z είναι ανοιχτό να αναλάβει παράλληλα πρότζεκτ

Όσον αφορά στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων, παγκόσμια μελέτη της Indeed (2004), έδειξε ότι το 45% των μελών της Gen Z είναι ανοιχτό στο να αναλάβει παράλληλα πρότζεκτ ή μικρές δουλειές για να ενισχύσει την επαγγαλματική του εξέλιξη. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, πολλά μέλη της Gen Z αναγνωρίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί κοινή ευθύνη εργοδοτών και εργαζομένων, με το 42% να θεωρεί την εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας ως την πιο αποτελεσματική μέθοδο εξέλιξης.Έτερη μελέτη της Deloitte καταδεικνύει ότι αντί να κυνηγούν τίτλους, οι εργαζόμενοι της γενιάς Ζ επικεντρώνονται στην ουσία, στην πραγματική απόκτηση δεξιοτήτων και στην προσωπική ανάπτυξη. Η Deloitte έδειξε ότι το 70% των εργαζομένων αυτής της γενιάς, αφιερώνει χρόνο κάθε εβδομάδα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και ότι η εκπαίδευση και ανάπτυξη κατατάσσεται στους τρεις κορυφαίους παράγοντες που η γενιά Ζ λαμβάνει υπόψη όταν επιλέγει εργοδότη.Και εν τέλει τούτη η γενιά δεν περιορίζεται απλώς στο να μιλά για την επιθυμία τους για ουσιαστική εργασία. Ο σκοπός είναι κρίσιμος για την πλειονότητα (89%) όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση και ευημερία αλλά το 44% έχει στην πραγματικότητα εγκαταλείψει θέσεις εργασίας που δεν είχαν για αυτούς νόημα.