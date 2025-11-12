Η στιγμή που ο άνεμος ξηλώνει σκέπαστρο εστιατορίου στο Καβούρι - Δείτε βίντεο

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα - Δεν υπήρξαν τραυματίες
Ατύχημα από το οποίο, ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματίες σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Καβούρι όταν οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν σκέπαστρο εστιατορίου.
Στο βίντεο που ανήρτησε στο Facebook το Yalos Seafood Restaurant έχει καταγραφεί η στιγμή του ατυχήματος.
Όπως φαίνεται στα πλάνα αρχικά ξεκίνησαν να φυσούν ισχυροί άνεμοι με μια ριπή να ξηλώνει τη σκεπή.
