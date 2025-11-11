Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Κλήρωση Eurojackpot 11/11/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 11/11/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (11/11), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 176 είναι οι εξής: 8, 24, 25, 41, 50 και 8, 9.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 176 είναι οι εξής: 8, 24, 25, 41, 50 και 8, 9.
Ειδήσεις σήμερα
Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα - Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που είχε ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή
Στη φυλακή ο πατέρας Παρθένιος και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών - Συνεχίζονται αύριο οι απολογίες
Σόι πάει το βασίλειο: Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα - 24 πλουτίζουν με κρατικές «πλάτες»
Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα - Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που είχε ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή
Στη φυλακή ο πατέρας Παρθένιος και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών - Συνεχίζονται αύριο οι απολογίες
Σόι πάει το βασίλειο: Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα - 24 πλουτίζουν με κρατικές «πλάτες»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα