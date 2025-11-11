Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Δικάζεται στο Εφετείο η υπόθεση θανάτου του Μανώλη Αφράτη - Αυτό δεν ήταν φορτηγό, ήταν νεκροφόρα, κατέθεσε η μητέρα του
Δικάζεται στο Εφετείο η υπόθεση θανάτου του Μανώλη Αφράτη - Αυτό δεν ήταν φορτηγό, ήταν νεκροφόρα, κατέθεσε η μητέρα του
Στην κατάθεση του, ο αδερφός του θύματος Στέλιος Αφράτης, περιέγραψε το χρονικό της τραγωδίας και την κατάσταση του οχήματος
Ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Κρήτης στα Χανιά, η δίκη για το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Μανώλη Αφράτη, οδηγό σε φορτηγό εταιρείας γαλακτοκομικών, στο Ρέθυμνο.
Ο Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του τον Μάιο του 2020, σε ηλικία 38 ετών, σε επαρχιακό δρόμο του Ρεθύμνου την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο ενώ σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί ο υπεύθυνος - ιδιοκτήτης σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.
Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας του εκλιπόντος: «Για 25 ευρώ χάθηκε. Ο εργοδότης δεν είχε κάνει τη συντήρηση» σημείωσε η κα Αφράτη.
«Αυτό δεν ήταν φορτηγό, ήταν νεκροφόρα. Δεν άνοιγαν οι πόρτες, το παιδί βγήκε από παρμπρίζ. Το κάθισμα του συνοδηγού δεν ήταν καν βιδωμένο! Αντί για πόμολα ήταν δεμένες οι πόρτες με σχοινάκια» τόνισε.
Στην κατάθεση του, ο αδερφός του θύματος Στέλιος Αφράτης, περιέγραψε το χρονικό της τραγωδίας και την κατάσταση του οχήματος, αποδίδοντας το συμβάν σε απουσία συντήρησης στο σύστημα πέδησης.
Στο μεταξύ από το πρωί έχουν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια πολίτες που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Ο Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του τον Μάιο του 2020, σε ηλικία 38 ετών, σε επαρχιακό δρόμο του Ρεθύμνου την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο ενώ σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί ο υπεύθυνος - ιδιοκτήτης σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.
Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας του εκλιπόντος: «Για 25 ευρώ χάθηκε. Ο εργοδότης δεν είχε κάνει τη συντήρηση» σημείωσε η κα Αφράτη.
«Αυτό δεν ήταν φορτηγό, ήταν νεκροφόρα. Δεν άνοιγαν οι πόρτες, το παιδί βγήκε από παρμπρίζ. Το κάθισμα του συνοδηγού δεν ήταν καν βιδωμένο! Αντί για πόμολα ήταν δεμένες οι πόρτες με σχοινάκια» τόνισε.
Στην κατάθεση του, ο αδερφός του θύματος Στέλιος Αφράτης, περιέγραψε το χρονικό της τραγωδίας και την κατάσταση του οχήματος, αποδίδοντας το συμβάν σε απουσία συντήρησης στο σύστημα πέδησης.
Στο μεταξύ από το πρωί έχουν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια πολίτες που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα