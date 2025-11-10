H πρώτη στρατιωτική άσκηση με drones και anti-drones θα γίνει στη Θράκη





Στον πυρήνα της, άλλωστε, η άσκηση αποβλέπει στην εξάσκηση των συμμετεχόντων στη σχεδίαση και εκτέλεση χερσαίων επιχειρήσεων, την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας σε τακτικό επίπεδο και την ενίσχυση της συνεργασίας, σκοποί που αναμένεται να εξυπηρετηθούν ακόμη καλύτερα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο πεδίο. Για τον λόγο αυτό, στην άσκηση θα συμμετάσχουν Μονάδες της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ), η οποία υποκατέστησε το Δ’ Σώμα Στρατού, με τεθωρακισμένα, μηχανοκίνητα μέσα, αυτοκινούμενα πυροβόλα, αντιαρματικά βλήματα, ελικόπτερα μεταφορικά/επιθετικά/αναγνωρίσεως, μαχητικά αεροσκάφη, Ειδικές Δυνάμεις και για πρώτη φορά Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ).



Εκπλήξεις στη Θράκη



■ Το μη επανδρωμένο αεροσκάφους «ΗΕRΟΝ».

■ Το τροχοφόρο όχημα Μ1117, το οποίο αποτελεί αυτόνομο σύστημα επιτήρησης.



■ Το anti-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο έχει εγκατασταθεί ήδη στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα.

■ Το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων».

Κλείσιμο

■ Το σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος «Αρχύτας».

■ Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Α900 που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

■ Αλλά και τα τέσσερα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων «V – BAT».

Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η επιλογή της ονομασίας της Τακτικής Ασκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας στην Ξάνθη. Η ΤΑΜΣ «Αίσιος Οιωνός 25», όπως καλείται η συγκεκριμένη άσκηση μεσαίας κλίμακας, σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά στο σενάριό της την εγχώρια αμυντική καινοτομία, δηλαδή νέα συστήματα drones και anti-drones, αλλά και τα διδάγματα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι οποίες μετέβαλαν άρδην τις εξελίξεις στα θέατρα του πολέμου στον 21ο αιώνα.Στον πυρήνα της, άλλωστε, η άσκηση αποβλέπει στην εξάσκηση των συμμετεχόντων στη σχεδίαση και εκτέλεση χερσαίων επιχειρήσεων, την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας σε τακτικό επίπεδο και την ενίσχυση της συνεργασίας, σκοποί που αναμένεται να εξυπηρετηθούν ακόμη καλύτερα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο πεδίο. Για τον λόγο αυτό, στην άσκηση θα συμμετάσχουν Μονάδες της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ), η οποία υποκατέστησε το Δ’ Σώμα Στρατού, με τεθωρακισμένα, μηχανοκίνητα μέσα, αυτοκινούμενα πυροβόλα, αντιαρματικά βλήματα, ελικόπτερα μεταφορικά/επιθετικά/αναγνωρίσεως, μαχητικά αεροσκάφη, Ειδικές Δυνάμεις και για πρώτη φορά Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ).Ακόμη πιο ενδιαφέρον, όμως, καθίσταται το γεγονός ότι στο σενάριο της συγκεκριμένης άσκησης έχουν συμπεριληφθεί και συστήματα drones και anti-drones, τα οποία δεν παρουσιάστηκαν δημόσια στη φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν συνολικά 17 νέα οπλικά συστήματα ως μια μορφή επιβεβαίωσης της στρατηγικής μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή τεχνολογικής αυτονομίας. Αν και στη λεωφόρο Νίκης παρουσιάστηκαν τα οπλικά συστήματα που συνθέτουν κατά βάση την «Ασπίδα του Αχιλλέα», δηλαδή έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα θαλάσσια μέσα, συστήματα επιτήρησης, επικοινωνιών και δικτυοκεντρικού ελέγχου, εντούτοις το «οπλοστάσιο» του Πενταγώνου δεν φέρεται να εξαντλείται εκεί. Απεναντίας, εκτός από:■ Το μη επανδρωμένο αεροσκάφους «ΗΕRΟΝ».■ Το τροχοφόρο όχημα Μ1117, το οποίο αποτελεί αυτόνομο σύστημα επιτήρησης.■ Το πυραυλικό σύστημα ακριβείας SPIKE NLOS.■ Το anti-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο έχει εγκατασταθεί ήδη στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα.■ Το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων».■ Το υπερσύγχρονο drone S-100, το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra (FDI HN).■ Το σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος «Αρχύτας».■ Το μη επανδρωμένο ελικόπτερο Α900 που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.■ Αλλά και τα τέσσερα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων «V – BAT».

Στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός - 25» θα μετέχουν ακόμη περισσότερα και «αόρατα» μέχρι πρότινος συστήματα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων φέρεται να έχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του μεγαλύτερο εύρος συστημάτων, ως μέρος του νέου δόγματος αποτροπής προκειμένου να εξυπηρετήσει τον δυναμικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστηρίζοντας παράλληλα και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην προσπάθεια δημιουργίας ενός καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος με τη σύσταση της Διεύθυνσης Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και του Ελληνικού Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), συναντώντας στα μέσα της εβδομάδας το Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, με βασικό ζητούμενο την στήριξη της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της Αμυνας.



Παρούσα και η βιομηχανία

Στην κατεύθυνση αυτή, μία από τις καινοτομίες της ΤΑΜΣ «Αίσιος Οιωνός - 25» είναι ότι στη συγκεκριμένη στρατιωτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί επίδειξη μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones), αλλά και περιφερόμενων πυρομαχικών (Loitering Munitions) τόσο του Κέντρου Ερευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας όσο και ελληνικών εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, προωθώντας στην πράξη το εγχώριο οικοσύστημα. Περιγράφοντας το νέο μοντέλο συνεργασίας του Πενταγώνου με την εγχώρια βιομηχανία, «το ΕΛΚΑΚ παραλαμβάνει τα ερωτήματα από τη Διεύθυνση Καινοτομίας και τα απευθύνει στο ελληνικό οικοσύστημα αμυντικών εταιρειών. Είναι υπεύθυνο επίσης για να λάβει τις απαντήσεις και να τις διαβιβάσει στη Διεύθυνση Καινοτομίας, η οποία με τη σειρά της θα τις αξιολογήσει», ανέφερε σχετικά ο κ. Δένδιας, σε μια απόπειρα να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, αλλά και να επιταχυνθεί η ελληνική παραγωγή, με δεδομένη και την υψηλή ευρωπαϊκή ζήτηση για αξιόπιστα προϊόντα στον τομέα της άμυνας.