Οι κεραυνοί έκαναν τη νύχτα μέρα σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα - Δείτε βίντεο
Οι κεραυνοί έκαναν τη νύχτα μέρα σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα - Δείτε βίντεο

Αργά το βράδυ της Κυριακής, σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και τις Μακεδονίας βρέχει ενώ οι σταθμού του Meteo στη Δρακολίμνη Γράμμου και στο Καϊμακτσαλάν καταγράφουν χιονόνερο

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» περιοχές της Δυτικής Ελλάδας που έχουν δεχτεί μεγάλο όγκο νερού. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και τις Μακεδονίας βρέχει ενώ οι σταθμού του Meteo στη Δρακολίμνη Γράμμου και στο Καϊμακτσαλάν καταγράφουν χιονόνερο. Έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα στην Ήπειρο, όπως φαίνεται σε βίντεο του Forecast Weather και του epirus-tv-news.gr.

Κεραυνοί στην Ηγουμενίτσα:



Κεραυνοί στα Ιωάννινα:



