Βροχερό «ποδαρικό» της εβδομάδας, θα επηρεαστεί και η Αττική - Καταιγίδες και χαλάζι τη Δευτέρα

Χάρτης με τα εκτιμώμενα ύψης βροχής τη Δευτέρα από το Meteo - Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα
Ποδαρικό με βροχές θα κάνει ο καιρός την νέα εβδομάδα, επηρεάζοντας τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Βαρομετρικό χαμηλό από τη νότια Ιταλία που κινείται προς τη βόρεια Ελλάδα θα προκαλέσει και έντονα φαινόμενα, ενώ μεταξύ των περιοχών που θα πληγούν είναι η Αττική.
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Συγκεκριμένα, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.
Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
Σύμφωνα με το Meteo, οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.
Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα:
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό, Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τη Δευτέρα σε Ιόνιο και ηπειρωτικά. Αναλυτικά, μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε:
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος προβλέπει πως τη Δευτέρα σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και βόρειο Αιγαίο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες που έως το απόγευμα θα είναι τοπικά ισχυρές στη δυτική Ελλάδα και μετά το μεσημέρι στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.
Την Τρίτη (11/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως τις μεσημβρινές - απογεματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι τοπικά ισχυρά.
Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.
Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.
Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες, στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι πιθανόν τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.
Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για την ΑττικήΣύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα πρόσκαιρες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει πως η Αττική θα επηρεαστεί από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Δευτέρας και θα εκδηλωθεί ισχυρή καταιγίδα.
Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥΗ ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου και προβλέπει πως τη Δευτέρα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥΗ ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου και προβλέπει πως τη Δευτέρα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
- μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο
- στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία
- από το απόγευμα στη Θράκη.
Την Τρίτη (11/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα
