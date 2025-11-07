Βίντεο ντοκουμέντα από τους ληστές που επιτέθηκαν σε ιδιοκτήτη κοσμηματοπωλείου στη Ρόδο - «Σάρωσαν» το κατάστημα
Στις εικόνες αποτυπώνεται η στιγμή που οι δύο δράστες εισβάλουν στο κατάστημα και αρχίζουν να «καθαρίζουν» τις προθήκες - Ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφάλειας του μαγαζιού χωρίς ωστόσο να τους... πτοήσει
Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των δύο ληστών που το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 επιτέθηκαν σε ιδιοκτήτη κοσμηματοπωλείου στη Ρόδο και αφαίρεσαν από το κατάστημα τιμαλφή μεγάλης αξίας εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.
Στις εικόνες αποτυπώνεται η στιγμή που οι δύο δράστες εισβάλουν στο κατάστημα και αρχίζουν να «καθαρίζουν» τις προθήκες. Μάλιστα, όπως βλέπετε και στο βίντεο, εργοποιήθηκε το σύστημα ασφάλειας του μαγαζιού χωρίς ωστόσο να τους... πτοήσει.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 45 και 53 ετών, από τους οποίους ο 45χρονος συνελήφθη.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Ρόδου που ανέλαβαν την υπόθεση, κατάφεραν αρχικά να προσδιορίσουν τους δράστες και στη συνέχεια να χαρτογραφήσουν τις ενέργειες τους.
Ακολούθως εντόπισαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς και διαφυγής, και αφού το ερεύνησαν, το έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση. Όταν ο 45χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στο αυτοκίνητο, σε δύο ενοικιαζόμενες κατοικίες (στη Ρόδο και τον Πειραιά) και σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι ως ορμητήριο «καβάτζα» στη Ρόδο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα οχήματα, ο ρουχισμός και οι μάσκες που χρησιμοποίησαν στη ληστεία, καθώς και μέρος των αφαιρεθέντων.
