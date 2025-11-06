Δήμος Μαρκόπουλου: «Μεμονωμένο περιστατικό» η πτώση σοβά στο 1ο Δημοτικό Πόρτο Ράφτη – Δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά

Και η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Ενημερώνουμε τους γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη πως αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό ώστε να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της ζημιάς, αλλά και να ελεγχθούν διεξοδικά όλες οι σχολικές αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι του σχολείου, πάντα με γνώμονα την μέγιστη ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών».