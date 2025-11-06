Δήμος Μαρκόπουλου: «Μεμονωμένο περιστατικό» η πτώση σοβά στο 1ο Δημοτικό Πόρτο Ράφτη – Δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά
Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος όλων των σχολικών αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων του σχολείου
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας μουσικής του σχολείου, τραυματίζοντας ελαφρά δύο μαθητές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο». Ο δήμος αναφέρει ότι το σοβαρό περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έλεγχο στο σχολείο και διαβεβαίωσε για την ασφάλεια του κτιρίου.
Ο δήμος ενημερώνει ότι άμεσα μετά την πτώση του σοβά, πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των μαθητών από την αίθουσα μουσικής από τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά από το συμβάν, με εκδορές στο πρόσωπο και στην πλάτη τους. Οι γονείς τους αναμένονται να προσκομίσουν ιατρική διάγνωση για την κατάσταση των παιδιών.
Αμέσως μετά το συμβάν, διενεργήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Μαρκόπουλου για έλεγχο της κατάστασης. Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς φθορές στο σημείο αποκόλλησης, ούτε σε άλλες περιοχές της αίθουσας.
Ο δήμος αναφέρει ότι το περιστατικό δεν ήταν προβλέψιμο, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από τον ΟΑΣΠ στις 27 Οκτωβρίου 2025, ο οποίος δεν εντόπισε σοβαρά προβλήματα. «Το πόρισμα για το συγκεκριμένο σχολείο δεν περιείχε κάποια ιδιαίτερης σημασίας παρατήρηση», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Με στόχο την αποκατάσταση της ζημιάς και την εξασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος όλων των σχολικών αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων του σχολείου. «Η προτεραιότητά μας είναι η μέγιστη ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου.
«Σε ό,τι αφορά στο περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00 περίπου το μεσημέρι, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν κομμάτι σοβά από το ταβάνι αποκολλήθηκε από την αίθουσα μουσικής του σχολείου, ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας, Μένη Βαμποράκη, πληροφορήθηκε σχετικά από τη Διεύθυνση του σχολείου και πραγματοποιήθηκε άμεσα απομάκρυνση των παιδιών από την αίθουσα, με τους εκπαιδευτικούς να ακολουθούν κάθε προβλεπόμενη διαδικασία.
'Αμεσα διενεργήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου για έλεγχο της κατάστασης. Στο σημείο αποκόλλησης καθώς και σε ολόκληρη την αίθουσα δεν υπήρχαν εμφανείς φθορές.
Το συμβάν χαρακτηρίζεται μεμονωμένο και μη προβλέψιμο, καθώς συνέβη λίγες μόνο ημέρες (27/10/2025) μετά την επίσκεψη του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού και πρόληψης ενδεχόμενων φθορών και αστοχιών. Το πόρισμα για το συγκεκριμένο σχολείο, δεν περιείχε κάποια ιδιαίτερης σημασίας παρατήρηση».
Και η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Ενημερώνουμε τους γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη πως αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό ώστε να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της ζημιάς, αλλά και να ελεγχθούν διεξοδικά όλες οι σχολικές αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι του σχολείου, πάντα με γνώμονα την μέγιστη ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών».
