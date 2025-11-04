Το πρόγραμμα αναβάθμισης των δικαστηρίων της Αττικής παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης



Περίφραξη στο κτίριο του Αρείου Πάγου

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπούγας ανέφερε: «Η Αττική αποκτά υποδομές, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες αυτής της μεγάλης αλλαγής που έγινε με τον Δικαστικό Χάρτη. Οι δικαστές, οι υπάλληλοι, οι δικηγόροι κυρίως να έχουν χώρους αξιοπρεπέστατους, και η Δικαιοσύνη να αποδίδεται με ένα τρόπο, ο οποίος να είναι αντάξιος της δικής της αποστολής».Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, τονίζοντας: «Στόχος του έργου είναι η συγκέντρωση όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών σε ένα νέο σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο, συνολικής δόμησης 36.000 τ.μ.. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το πρώτο πράσινο δημόσιο κτίριο, ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα και θα διαθέτει ηλεκτροδοτούμενες θέσεις στάθμευσης για φόρτιση αυτοκινήτων και θέσεις για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Οι δικαστικές υπηρεσίες που θα στεγαστούν στο κτίριο είναι: Πρωτοδικείο Πειραιά, Εφετείο Πειραιά, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιώς. Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026 με την παραλαβή του Κτιρίου Κ1, Κ2 και διατηρητέο και τον Απρίλιο του 2027 θα ολοκληρωθεί με το Κτίριο 3».Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, ανέφερε ότι μέσα στο πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών της Αθήνας περιλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος, στον οποίον πλέον των άλλων ριζικών ανακαινίσεων και έργων συντήρησης θα γίνει για λόγους ασφαλείας περίφραξης του Μεγάρου με κάγκελα και θα κατασκευαστούν περιμετρικά φυλάκια ελέγχου.Ακόμη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρθηκε αναλυτικά στα ποσά που θα διατεθούν ανά δικαστικό κτίριο και το ποσοστό συμμετοχής του ΤΑΧΔΙΚ, στο οποίο προΐσταται.Οι πόροι για την κατασκευή, ανακατασκευή κ.λπ. των δικαστικών κτιρίων προέρχονται από την Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ), από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΤΑΧΔΙΚ.Τέλος, παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, ο τέως υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης, ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος, οι ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων, πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων, κ.λπ.