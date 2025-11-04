Χαλκίδα: Έρευνες στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου – Πώς έγινε το μαχαίρωμα για οπαδικές διαφορές
Χαλκίδα: Έρευνες στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου – Πώς έγινε το μαχαίρωμα για οπαδικές διαφορές
Ο 20χρονος μεταφέρθηκε από αγνώστους με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο – Τον παράτησαν στην είσοδο - Η αστυνομία έχει κάνει επτά συλλήψεις – Στη συμπλοκή μετείχαν 8 άτομα σε δύο ομάδες
Έρευνες στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο 20χρονος, από μαχαίρωμα για οπαδικές διαφορές στη Χαλκίδα, διεξάγει από το πρωί κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.
Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, εντοπίστηκε ένα στιλιάρι σε διπλανό χωράφι, που φέρεται να σχετίζεται με την αιματηρή συμπλοκή. Το σημείο, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, βρίσκεται περίπου 100 μέτρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας στην οδό Ληλαντίων και υποδείχθηκε από τους συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.
Το αιματηρό επεισόδιο έγινε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα, όταν οκτώ άτομα, που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των τεσσάρων, είχαν άγρια συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 20χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.
Άγνωστοι τον μετέφεραν με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και τον εγκατέλειψαν στην είσοδο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.
Δύο από τους συλληφθέντες είναι τραυματίες και νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Οι υπόλοιποι ανακρίνονται.
Ο 20χρονος και οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, πλην ενός 19χρονου, που είναι γνωστός στην ΕΛΑΣ για εμπλοκή σε περιστατικά οπαδικής βίας.
Το πρωί της Τρίτης συνελήφθη και το έβδομο άτομο που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη συμπλοκή.
Το χρονικό της φονικής συμπλοκής
Επτά συλλήψεις και προσαγωγέςΗ αστυνομία προχώρησε σε επτά συλλήψεις ατόμων που φέρονται ότι μετείχαν στη συμπλοκή.
