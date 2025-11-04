Νεκρός 20χρονος από μαχαίρωμα για οπαδικές διαφορές στη Χαλκίδα - Εφτά συλλήψεις
Νεκρός 20χρονος από μαχαίρωμα για οπαδικές διαφορές στη Χαλκίδα - Εφτά συλλήψεις
Στην αιματηρή συμπλοκή στην οδό Ληλαντίων το βράδυ της Δευτέρας ενεπλάκησαν 8 άτομα σε δύο ομάδες των 4
Σεεφτά συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το αιματηρό επεισόδιο για οπαδικές διαφορές στη Χαλκίδα στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος, το βράδυ της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες τραυματίστηκαν στη συμπλοκή στην οδό Ληλαντίων.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του όπως και οι πέντε από τους έξι που έχουν συλληφθεί δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές ενώ ο έκτος συλληφθείς - ηλικίας 19 ετών - είναι γνωστός στην ΕΛΑΣ.
Σήμερα (4/11) το πρωί συνελήφθη και το έβδομο άτομο που είχε εμπλοκή στο φονικό επεισόδιο.
Υπενθυμίζεται ότι τον 20χρονο μετέφεραν άγνωστοι με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και τον παράτησαν στην είσοδο. Παρά, ωστόσο, τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.
Όπως είπε νωρίτερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν 8 άτομα σε δύο παρέες των 4.
Δείτε βίντεο με τη στιγμή της μεταφοράς του 23χρονου στο νοσοκομείο της Χαλκίδας
Ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα και δεύτερο περιστατικό κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας με έναν νεαρό άνδρα ηλικίας 20 ετών να εντοπίζεται αιμόφυρτος και να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η κατάσταση του 20χρονου που νοσηλεύεται φρουρούμενος από την αστυνομία δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του καθώς φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι.
Η Αστυνομία εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες τραυματίστηκαν στη συμπλοκή στην οδό Ληλαντίων.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του όπως και οι πέντε από τους έξι που έχουν συλληφθεί δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές ενώ ο έκτος συλληφθείς - ηλικίας 19 ετών - είναι γνωστός στην ΕΛΑΣ.
Σήμερα (4/11) το πρωί συνελήφθη και το έβδομο άτομο που είχε εμπλοκή στο φονικό επεισόδιο.
Υπενθυμίζεται ότι τον 20χρονο μετέφεραν άγνωστοι με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και τον παράτησαν στην είσοδο. Παρά, ωστόσο, τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.
Όπως είπε νωρίτερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν 8 άτομα σε δύο παρέες των 4.
Δείτε βίντεο με τη στιγμή της μεταφοράς του 23χρονου στο νοσοκομείο της Χαλκίδας
Ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα και δεύτερο περιστατικό κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας με έναν νεαρό άνδρα ηλικίας 20 ετών να εντοπίζεται αιμόφυρτος και να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η κατάσταση του 20χρονου που νοσηλεύεται φρουρούμενος από την αστυνομία δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του καθώς φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι.
Η Αστυνομία εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Πόσο καλός φοιτητής ήταν ο Αϊνστάιν και ποιος τον βοήθησε στη διατύπωση της Θεωρίας της Σχετικότητας
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Πόσο καλός φοιτητής ήταν ο Αϊνστάιν και ποιος τον βοήθησε στη διατύπωση της Θεωρίας της Σχετικότητας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα