Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Μαραθώνα λόγω λαμπαδηδρομίας
Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω λαμπαδηδρομίας που θα γίνει στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο από ώρα 12.00΄ έως 15.30΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών στους κατωτέρω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμου Μαραθώνα:
- Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της αφετηρίας της κλασσικής διαδρομής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.
- Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
