Αττική: Συνελήφθη 54χρονος για κλοπή ρολογιών και κοσμημάτων από εταιρεία αξίας άνω των 120.000 ευρώ
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με 5 φυσίγγια και συνολικά 94 ρολόγια
Στη σύλληψη ενός 54χρονου για κλοπή ρολογιών και κοσμημάτων και οπλοκατοχή προχώρησε την Πέμπτη (30/10) σε περιοχή της Αττικής η Αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος από το 2018 έως και το 2019 αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας, στην οποία εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.
Στην κατοχή του και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
