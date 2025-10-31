Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε γυναίκα με τσεκούρι στον δρόμο - Φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγό της
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Αστυνομία Τσεκούρι

Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε γυναίκα με τσεκούρι στον δρόμο - Φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγό της

Μετά την επίθεση ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από τις Αρχές

Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε γυναίκα με τσεκούρι στον δρόμο - Φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγό της
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ασύλληπτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε συνοικία της Λάρισας, όταν ένας 41χρονος απείλησε και καταδίωξε μια 37χρονη γυναίκα με τσεκούρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο δράστης φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος είναι ξάδερφος του και του όφειλε χρήματα.

Αφού δε βρήκε τον άνδρα στο σπίτι του ζευγαριού, στράφηκε απειλητικά προς τη σύζυγο, η οποία πανικοβλημένη βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια. Οι περαστικοί επενέβησαν, με τον 41χρονο να διαφεύγει και να αναζητείται από την αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο

Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου, Βεατρίκη και Ευγενία – Γιατί η απόφαση μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Νιάρχο - Συντετριμμένες η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης