Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε γυναίκα με τσεκούρι στον δρόμο - Φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγό της
Μετά την επίθεση ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από τις Αρχές
Ασύλληπτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε συνοικία της Λάρισας, όταν ένας 41χρονος απείλησε και καταδίωξε μια 37χρονη γυναίκα με τσεκούρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο δράστης φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος είναι ξάδερφος του και του όφειλε χρήματα.
Αφού δε βρήκε τον άνδρα στο σπίτι του ζευγαριού, στράφηκε απειλητικά προς τη σύζυγο, η οποία πανικοβλημένη βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια. Οι περαστικοί επενέβησαν, με τον 41χρονο να διαφεύγει και να αναζητείται από την αστυνομία.
