Τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Λαμία - Ταλαιπωρία για τους οδηγούς
Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς - Συγκρούστηκαν τέσσερα Ι.Χ.
Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/10) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, μετά από σύγκρουση τεσσάρων Ι.Χ. οχημάτων στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Λαμία με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.
Τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
