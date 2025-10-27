Μετανιωμένος δηλώνει ο 23χρονος για τη δολοφονία σε γλέντι στην Κρήτη – Έχει ποινικό παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς και σωματική βλάβη
Μετανιωμένος δηλώνει ο 23χρονος για τη δολοφονία σε γλέντι στην Κρήτη – Έχει ποινικό παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς και σωματική βλάβη
Η κόρη του θύματος υποστηρίζει πως ο 23χρονος ένα χρόνο πριν είχε πάει στο σπίτι του πατέρα της και τα είχε κάνει γυαλιά-καρφιά
Μετανιωμένος και συγκλονισμένος δηλώνει ο 23χρονος που παραδόθηκε για την εν ψυχρώ δολοφονία 51χρονου, που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού. Ο δράστης δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».
Ο δράστης με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του. Παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ σήμερα και μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συγκλονισμένος και μετανιωμένος. Την υπεράσπιση του 23χρονου έχουν αναλάβει ο Απόστολος Λύτρας με τον δικηγόρο Χανίων Γιώργο Φραντζεσκάκη, ενώ ο 23χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη.
Όπως είπε ο κ. Φραντζεσκάκης στο creta24.gr, o 23χρονος «είναι ενώπιον των αστυνομικών αρχών, οι οποίες διενεργούν την προανάκριση. Θα οδηγηθεί και ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα που θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις. Και από εκεί πέρα ενώπιον των Αρμοδίων ανακριτικών αρχών θα εκθέσει τις απόψεις του και θα εξηγήσει πως δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν».
«Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό το οποίο έχει γίνει ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξημέρωνε μια μέρα όπου θα γινόταν κάτι τέτοιο όπως αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς χθες. Δεν θέλω να προκαταλάβω τους ισχυρισμούς του διότι είναι και ήδη σε μια κατάσταση που είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, δεν είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Αφήστε λίγο να ηρεμήσει όλη η κατάσταση να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί μου, να δούμε και σας λέω ό,τι έχει να πει θα το πούμε εκεί που πρέπει να το πιάνουμε», είπε ο κ. Φραντζεσκάκης και υποστήριξε πως ο πελάτης του «προφανώς έχει μετανιώσει».
«Οποιοσδήποτε κατηγορούμενος όταν ασκείται εις βάρος του μια ποινική δίωξη και μάλιστα πόσο μάλλον τον ασκείται μια βαριά ποινική δίωξη έχει δικαιώματα εκ του νόμου τα οποία θα τα ασκήσουμε προφανώς. Θα δούμε τη δικογραφία, θα τη μελετήσουμε Και θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος προκειμένου και εγώ και ο συναδελφός μου κύριος Λύτρας να παρέχουμε την αποτελεσματικότερη υπεράσπιση στον κατηγορούμενο», συμπλήρωσε.
«Όλοι είναι συγκλονισμένοι. Φανταστείτε ότι όλα έγιναν σε ένα μικρό χωριό. Είναι μια κοινωνία συγκλονισμένη», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Φραντζεσκάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 23χρονος το 2021 είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις του ΚΟΚ με αποτέλεσμα να του πάρουν το δίπλωμα. Μάλιστα, την ίδια χρονιά, είχε κατηγορηθεί για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τρία χρόνια μετά, το 2024, ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων αφού είχε αυτοτραματιστεί στο πόδι από όπλο χωρίς άδεια.
Ο 51χρονος που έπεσε νεκρός στη γιορτή καστάνου, από το 2012 μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο είχε συλληφθεί δέκα φορές, μεταξύ άλλων για παράβαση του νόμου περί όπλων, αγροζημιές και σωματικές βλάβες.
«Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε “έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε”. Πάνε μαζί, πίναμε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες και του λέει να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου “έλα λίγο να σου πω”. Και πήγε εκεί δίπλα και κουβέντιασαν και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές και αυτό ήταν. Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα», είπε η κόρη του 51χρονου.
«Είχε ξαναγίνει περιστατικό»Από την πλευρά της η κόρη του 51χρονου θύματος λέει στο MEGA πως ο 23χρονος ένα χρόνο πριν είχε πάει στο σπίτι του πατέρα της και τα είχε κάνει «γυαλιά-καρφιά» ενώ αργότερα είχαν και διαπληκτισμό: «Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες. Τα είχαν σπάσει όλα».
«Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει», δήλωσε.
«Απλά πέρυσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδερφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν ήθελαν τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και “φύγε Αλβανέ, θα σε σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω”. Και ξεκίνησε η γιαγιά μου “φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου”. Έβριζαν τη γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι», όπως είπε.
«Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδερφός του χτυπημένου πήγε και τον σκότωσε τώρα», σύμφωνα με την κόρη του 51χρονου.
«Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», είπε ο αδερφός του 51χρονου θύματος.
Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ατόμων, που σοκαρισμένοι περιέγραψαν τις στιγμές στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων.
Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 19:00 το απόγευμα. «Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.
Πώς έγινε το φονικό στην ΚίσσαμοΤο θύμα βρισκόταν κοντά στο τραπέζι του, μαζί με την παρέα του, όταν ο νεαρός εμφανίστηκε και τον πλησίασε σε απόσταση ενός μέτρου. Χωρίς να πει το παραμικρό, τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο.
Συγκλονισμένος ο Νίκος ΖωιδάκηςO γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος διασκέδαζε τον κόσμο στη γιορτή όπου έγινε η δολοφονία, μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως ο 23χρονος σκότωσε τον 51χρονο μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης. «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».
