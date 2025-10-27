Μετανιωμένος δηλώνει ο 23χρονος για τη δολοφονία σε γλέντι στην Κρήτη – Έχει ποινικό παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς και σωματική βλάβη



«Δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς»

Πώς έγινε το φονικό στην Κίσσαμο

Το θύμα βρισκόταν κοντά στο τραπέζι του, μαζί με την παρέα του, όταν

. Χωρίς να πει το παραμικρό, τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο.

Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ατόμων, που σοκαρισμένοι περιέγραψαν τις στιγμές στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων.





Συγκλονισμένος ο Νίκος Ζωιδάκης

«Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει», δήλωσε.«Απλά πέρυσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδερφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν ήθελαν τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και “φύγε Αλβανέ, θα σε σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω”. Και ξεκίνησε η γιαγιά μου “φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου”. Έβριζαν τη γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι», όπως είπε.«Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδερφός του χτυπημένου πήγε και τον σκότωσε τώρα», σύμφωνα με την κόρη του 51χρονου.«Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», είπε ο αδερφός του 51χρονου θύματος.O γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος διασκέδαζε τον κόσμο στη γιορτή όπου έγινε η δολοφονία, μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως ο 23χρονος σκότωσε τον 51χρονο μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης. «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 19:00 το απόγευμα. «Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.