Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
«Διάλειμμα» από την παρακολούθηση για μόλις 30 λεπτά θα έχουν οι εργαζόμενοι της Meta
«Διάλειμμα» από την παρακολούθηση για μόλις 30 λεπτά θα έχουν οι εργαζόμενοι της Meta
Η εταιρεία θα προχωρήσει στην καταγραφή της χρήστης πληκτρολογίου και ποντικού για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
Η Meta, μετά τις αντιδράσεις από το προσωπικό της, θα περιορίσει το σχέδιό της να αρχίσει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των υπαλλήλων της, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που απεστάλη την Τρίτη.
Τον Απρίλιο η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, ανακοίνωσε ότι ένα νέο εργαλείο θα καταγράφει τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού από τους εργαζόμενους για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
Οι νέοι μηχανισμοί ελέγχου θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους να διακόπτουν προσωρινά τη συλλογή δεδομένων για έως και 30 λεπτά κάθε φορά, καθώς και να ζητούν πλήρη εξαίρεση από την πρωτοβουλία.
Η Meta αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα, γράφει το BBC.
Είχαν προηγηθεί εβδομάδες αντιδράσεων από τους υπαλλήλους. Κάποιοι μάλιστα ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών κατά της κίνησης, οι οποίες ξεπερνούν τις 1.500 – ένα κλάσμα των εργαζομένων της Meta, αλλά όχι και εντελώς αμελητέο.
Η εταιρεία δήλωνε πέρυσι στο BBC ότι «τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα». Πρόσθεσε ότι τα δεδομένα «δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό» και ότι το εργαλείο διαθέτει «μέτρα ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητου περιεχομένου».
Ωστόσο, οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι μετά την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έλθουν και νέες απολύσεις. Μόνο φέτος η Meta έχει απολύσει περίπου 2.000 υπαλλήλους ενώ τον Απρίλιο ανακοίνωσε στους υπαλλήλους της ότι σχεδίαζε να μειώσει το 10% του εργατικού δυναμικού της ή περίπου 8.000 υπαλλήλους.
Τον Απρίλιο η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, ανακοίνωσε ότι ένα νέο εργαλείο θα καταγράφει τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού από τους εργαζόμενους για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
Οι νέοι μηχανισμοί ελέγχου θα επιτρέπουν στους υπαλλήλους να διακόπτουν προσωρινά τη συλλογή δεδομένων για έως και 30 λεπτά κάθε φορά, καθώς και να ζητούν πλήρη εξαίρεση από την πρωτοβουλία.
Η Meta αρνήθηκε να σχολιάσει επίσημα, γράφει το BBC.
Είχαν προηγηθεί εβδομάδες αντιδράσεων από τους υπαλλήλους. Κάποιοι μάλιστα ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών κατά της κίνησης, οι οποίες ξεπερνούν τις 1.500 – ένα κλάσμα των εργαζομένων της Meta, αλλά όχι και εντελώς αμελητέο.
Η εταιρεία δήλωνε πέρυσι στο BBC ότι «τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα». Πρόσθεσε ότι τα δεδομένα «δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό» και ότι το εργαλείο διαθέτει «μέτρα ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητου περιεχομένου».
Ωστόσο, οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι μετά την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έλθουν και νέες απολύσεις. Μόνο φέτος η Meta έχει απολύσει περίπου 2.000 υπαλλήλους ενώ τον Απρίλιο ανακοίνωσε στους υπαλλήλους της ότι σχεδίαζε να μειώσει το 10% του εργατικού δυναμικού της ή περίπου 8.000 υπαλλήλους.
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