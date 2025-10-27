Σε χωράφι βρέθηκε το όπλο της δολοφονίας στην Κρήτη - Απολογείται αύριο ο 23χρονος
Το όπλο βρέθηκε στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος
Εντοπίστηκε το 22άρι πιστόλι με το οποίο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ο 23χρονος τον 51χρονο το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού. Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος. Ο 23χρονος με το συγκεκριμένο πιστόλι, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, κατηγορείται πως δολοφόνησε τον συγγενή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 23χρονος το 2021 είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις του ΚΟΚ με αποτέλεσμα να του πάρουν το δίπλωμα. Μάλιστα, την ίδια χρονιά, είχε κατηγορηθεί για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τρία χρόνια μετά, το 2024, ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων αφού είχε αυτοτραματιστεί στο πόδι από όπλο χωρίς άδεια.
Ο 51χρονος που έπεσε νεκρός στη γιορτή καστάνου, από το 2012 μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο είχε συλληφθεί δέκα φορές, μεταξύ άλλων για παράβαση του νόμου περί όπλων, αγροζημιές και σωματικές βλάβες.
Το θύμα βρισκόταν κοντά στο τραπέζι του, μαζί με την παρέα του, όταν ο νεαρός εμφανίστηκε και τον πλησίασε σε απόσταση ενός μέτρου. Χωρίς να πει το παραμικρό, τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο.
Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ατόμων, που σοκαρισμένοι περιέγραψαν τις στιγμές στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων.
Το ποινικό παρελθόν του θύτη και του θύματος
Πώς έγινε το φονικό στην Κίσσαμο
