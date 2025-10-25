Βρέφος 18 μηνών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Λάρισα με σοβαρά εγκαύματα από λάδι
Βρέφος 18 μηνών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Λάρισα με σοβαρά εγκαύματα από λάδι

Το ατύχημα συνέβη στο σπίτι της οικογένειας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Βρέφος 18 μηνών νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρά εγκαύματα, ύστερα από ατύχημα με λάδι.

Το παιδί, που είχε ήδη διασωληνωθεί στο νοσοκομείο άλλης Θεσσαλικής πόλης, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ατύχημα συνέβη στο σπίτι της οικογένειας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

