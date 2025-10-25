Βρέφος 18 μηνών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Λάρισα με σοβαρά εγκαύματα από λάδι

Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Βρέφος 18 μηνών νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρά εγκαύματα, ύστερα από ατύχημα με λάδι.
Το παιδί, που είχε ήδη διασωληνωθεί στο νοσοκομείο άλλης Θεσσαλικής πόλης, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Το ατύχημα συνέβη στο σπίτι της οικογένειας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
