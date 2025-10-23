Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Δύο συλλήψεις μετά από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικων στη Θεσσαλονίκη
Δύο συλλήψεις μετά από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικων στη Θεσσαλονίκη
Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 338 περί «κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη»
Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν στελέχη της λιμενικής αρχής Θεσσαλονίκης κατόπιν καταγγελίας για πράξεις γενετήσιας φύσης που φέρονται να έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης εις βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, στον υπαίθριο χώρο της Α’ Προβλήτας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ένας 19χρονος υπήκοος Συρίας και ένας 17χρονος υπήκοος Ιράκ.
Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 338 περί «κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη».
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται και έτερο άτομο στα πλαίσια του αυτοφώρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ένας 19χρονος υπήκοος Συρίας και ένας 17χρονος υπήκοος Ιράκ.
Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 338 περί «κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη».
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται και έτερο άτομο στα πλαίσια του αυτοφώρου.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε τηνΓεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε τηνΓεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα