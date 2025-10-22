Έβαλαν γκαζάκια στα Jumbo Αμαρουσίου - Μικρές υλικές ζημιές από την έκρηξη
Έβαλαν γκαζάκια στα Jumbo Αμαρουσίου - Μικρές υλικές ζημιές από την έκρηξη
O εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης
Από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό προκλήθηκε η φωτιά στα Jumbo Αμαρουσίου που προκάλεσε κινητοποίηση της πυροσβεστικής σήμερα τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστος ή άγνωστοι τοποθέτησαν τον μηχανισμό με γκαζάκια έξω από την είσοδο του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στο Μαρούσι.
Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε μια φιγούρα.
Όταν οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου, και άρχισαν να επιχειρούν.
Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα της Πυροσβεστικής. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.
Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστος ή άγνωστοι τοποθέτησαν τον μηχανισμό με γκαζάκια έξω από την είσοδο του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στο Μαρούσι.
Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε μια φιγούρα.
Όταν οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου, και άρχισαν να επιχειρούν.
Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα της Πυροσβεστικής. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.
Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός: Οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «κόκκινοι»
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός: Οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «κόκκινοι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα