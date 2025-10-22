Συναγερμός για καπνούς και εστία φωτιάς στα Jumbo Αμαρουσίου - Δείτε βίντεο
Φωτιά Μαρούσι Jumbo

Συναγερμός για καπνούς και εστία φωτιάς στα Jumbo Αμαρουσίου - Δείτε βίντεο

Υπήρχε μια εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα - Επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα 

Συναγερμός για καπνούς και εστία φωτιάς στα Jumbo Αμαρουσίου - Δείτε βίντεο
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Πυροσβεστική όταν έλαβε πληροφορία για φωτιά σε κατάστημα των Jumbo στο Μαρούσι. Όταν οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου, και άρχισαν να επιχειρούν.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα της Πυροσβεστικής. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε μια εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ζημιές υπέστησαν η είσοδος και μια φιγούρα.



Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.



