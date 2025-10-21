Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε μεθυσμένος οδηγός που προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη οδήγηση μέθη Αλκοόλ Τροχαίο ατύχημα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε μεθυσμένος οδηγός που προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το σημείο

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 μηνών -  Ισχυρίστηκε ότι πετάχτηκε μπροστά του μια… γάτα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε μεθυσμένος οδηγός που προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το σημείο
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν άνδρα, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα ή άνθρωπο, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επί τριετία.

Εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επιβλήθηκε και παρεπόμενη ποινή της αφαίρεσης άδειας οχήματος για έναν μήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί επικίνδυνα το αυτοκίνητό του στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Λίγη ώρα αργότερα, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και, αντί να σταματήσει και να πράξει όσα προβλέπει ο νόμος, πάτησε το γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, λίγα λεπτά αργότερα τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε, ήταν υπό την επήρεια μέθης, με αποτέλεσμα αλκοολομέτρησης 1,22 mg/L στην πρώτη και 1,18 mg/L στη δεύτερη μέτρηση.

Όταν ρωτήθηκε αν νωρίτερα είχε προσκρούσει σε όχημα, ο κατηγορούμενος αρχικά ανέφερε ότι «δεν το θυμόταν».

Στην απολογία του αποδέχθηκε την κατηγορία της μέθης, λέγοντας ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα, ενώ έτρωγε σε ταχυφαγείο. Όσον αφορά το ατύχημα, ισχυρίστηκε ότι πετάχτηκε μπροστά του μια γάτα και έστριψε απότομα το τιμόνι για να την αποφύγει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το άλλο όχημα.

«Σοκαρίστηκα, τρόμαξα και συνέχισα την πορεία μου. Αισθανόμουν καλά, γι’ αυτό επέλεξα να οδηγήσω. Ζητάω συγγνώμη, θα πληρώσω τις ζημιές», είπε στο δικαστήριο.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό

Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι

Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης