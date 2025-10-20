«Τον σκότωσε»! Βίντεο λίγα λεπτά μετά την άγρια δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Οι έρευνες στρέφονται στο παρελθόν του θύματος, ο οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές καθώς είχε απασχολήσει για υποθέσεις ανθρωποκτονίας και όπλων έχοντας εκτίσει και ποινή φυλάκισης, στη Λάρισα