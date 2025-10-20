«Τον σκότωσε»! Βίντεο λίγα λεπτά μετά την άγρια δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι
Οι έρευνες στρέφονται στο παρελθόν του θύματος, ο οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές καθώς είχε απασχολήσει για υποθέσεις ανθρωποκτονίας και όπλων έχοντας εκτίσει και ποινή φυλάκισης, στη Λάρισα
Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών αποδίδουν οι Αστυνομικοί την άγρια δολοφονία με θύμα τον 37χρονο Βούλγαρο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι τα ξημερώματα έξω από γνωστό club στο Μπουρνάζι.
Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα γνώριζε και είχε προσωπικές διαφορές μαζί του.
Οι έρευνες στρέφονται στο παρελθόν του 37χρονου Βούλγαρου, ο οποίος ήταν γνωστός στις Αρχές καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει για υποθέσεις ανθρωποκτονίας και όπλων έχοντας εκτίσει και ποινή φυλάκισης, στη Λάρισα.
Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο - ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή που κατέληξε στο έγκλημα καθώς και τη στιγμή που οι Αστυνομικοί φτάνουν έξω από το νυχτερινό κέντρο και ερευνούν το σημείο του εγκλήματος.
Στο βίντεο διακρίνεται μια παρέα από θαμώνες του club να αποχωρούν από την οδό Λασσάνη και αφού κοιτούν προς την είσοδο του μαγαζιού ένας από αυτούς ακούγεται να φωνάζει «τον σκότωσε ρε».
Ακολουθεί ένα ζευγάρι που φεύγουν τρέχοντας από το club και κοιτούν το θύμα πεσμένο στην είσοδο ενώ λίγη ώρα αργότερα φθάνει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.
Ταυτόχρονα, Αστυνομικοί με φακούς στα χέρια ερευνούν το χώρο μπροστά και γύρω από το νυχτερινό κέντρο αναζητώντας ίχνη του δράστη.
Δείτε το βίντεο από τη δολοφονία στο Περιστέρι
