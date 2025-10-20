Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Δραπετσώνα: Τρόλεϊ έπεσε σε κολώνα μετά από καβγά επιβάτη με τον οδηγό
Μετά το ατύχημα οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια - Αγνωστο ποια ήταν η αιτία που ξεκίνησε η λογομαχία τους
Ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (18/10) το βράδυ στη Δραπετσώνα, όταν τρόλεϊ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, έπειτα από καβγά που ξέσπασε μεταξύ του οδηγού και ενός επιβάτη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews, η λογομαχία ανάμεσα στους δύο άνδρες είχε σαν αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να το βγάλει από την πορεία του. Μάλιστα, σύμφωνα με μάρτυρα που βρέθηκε στο σημείο μετά το ατύχημα ο οδηγός και ο επιβάτης πιάστηκαν στα χέρια.
«Όταν έφτασα εκεί ήδη κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει αλλά δεν άνοιγε αυτός. Είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει ήδη σε κολώνα της ΔΕΗ. Είχε σπάσει το τζάμι και είχε μεγάλο σημάδι μπροστά από το χτύπημα. Μέσα ήταν ο οδηγός μαζί με τον επιβάτη που έκανε τον καβγά. Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του, είχε σηκωθεί και είχε πιαστεί με τον άλλον, παίζανε μπουνιές. Το γιατί δεν το έμαθα τι έγινε», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε την αστυνομία.
