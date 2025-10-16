Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Αγέλη λύκων εμφανίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία - Ανησυχούν οι κάτοικοι
Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας η εμφάνιση μιας αγέλης λύκων οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες κάνουν βόλτες μέσα στον οικισμό αναζητώντας τροφή γύρω από τα σπίτια.
Το φαινόμενο, αν και δεν είναι καινούριο, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια καθώς όλο και συχνότερα αγέλες λύκων ή «μοναχικοί» λύκοι κατεβαίνουν από το βουνό της Πάρνηθας και ψάχνουν θηράματα μέσα στον οικιστικό ιστό.
Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού στην Ιπποκράτειο Πολιτεία που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται μια αγέλη έξι λύκων να κάνουν βόλτες μέσα στους δρόμους της κοινότητας και μάλιστα με το φως της ημέρας.
Σε ένα δεύτερο βίντεο, καταγράφεται η αγωνιώδης προσπάθεια ενός ελαφιού να σωθεί από ένα λύκο που το κυνηγά πέφτοντας μέσα στη λίμνη Μπελέτσι.
Ένα σημείο, το οποίο τα Σαββατοκύριακα γεμίζει από επισκέπτες και οικογένειες, και το τελευταίο διάστημα αποτελεί διαδρομή των λύκων.
Οι κάτοικοι της Ιπποκρατείου Πολιτείας ζητούν άμεσα παρέμβαση για τον υπερπληθυσμό των λύκων καθώς τα άγρια ζώα φτάνουν πλέον μέχρι τους δρόμους του οικισμού, δίπλα από παιδιά που περπατούν για να πάνε στο σχολείο.
