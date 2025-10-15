Κρήτη: Εξιχνίαση απάτης με προπληρωμένες κάρτες - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δυο ατόμων
Κρήτη: Εξιχνίαση απάτης με προπληρωμένες κάρτες - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δυο ατόμων

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν για απάτη με προπληρωμένες κάρτες - Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου

Εξιχνιάστηκε χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου υπόθεση απάτης, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης αλλοδαπής και 31χρονου ημεδαπού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου(11/10) άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπάλληλο  περιπτέρου προσποιούμενος τον ιδιοκτήτη. Ο δράστης κατάφερε να τον πείσει να του δώσει κωδικούς από πέντε προπληρωμένες κάρτες paysafe σε αντίστοιχες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.118 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, μια 49χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής και έναν 31χρονο Έλληνα, για την απάτη, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν οι εν λόγω προπληρωμένες κάρτες. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.


