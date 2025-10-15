Κρήτη: Εξιχνίαση απάτης με προπληρωμένες κάρτες - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δυο ατόμων

Εξιχνιάστηκε χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου υπόθεση απάτης, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης αλλοδαπής και 31χρονου ημεδαπού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου(11/10) άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπάλληλο περιπτέρου προσποιούμενος τον ιδιοκτήτη. Ο δράστης κατάφερε να τον πείσει να του δώσει κωδικούς από πέντε προπληρωμένες κάρτες paysafe σε αντίστοιχες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.118 ευρώ.