Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Δύο νεκροί και συλλήψεις διακινητών μεταναστών στη Ρόδο - Επιχείρηση διάσωσης στις Οινούσσες
Δύο νεκροί και συλλήψεις διακινητών μεταναστών στη Ρόδο - Επιχείρηση διάσωσης στις Οινούσσες
Δύο νέα περιστατικά παράνομης μεταφοράς μεταναστών σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Τρίτης
Δύο νέα περιστατικά παράνομης μεταφοράς μεταναστών σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε Ρόδο και Παναγιά Οινουσσών, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ανθρώπινο δράμα που εκτυλίσσεται καθημερινά στα θαλάσσια σύνορα της χώρας.
Στη Ρόδο, 16 αλλοδαποί διασώθηκαν ύστερα από ανατροπή ταχύπλοου, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Τρεις φερόμενοι διακινητές συνελήφθησαν. Την ίδια ώρα, στις Οινούσσες, 33 ακόμη αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη νησίδα Παναγιά και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Χίο.
Αναλυτικότερα ανά περιστατικό:
Ναυάγιο στη Ρόδο με δύο νεκρούς και συλλήψεις διακινητών
Τις πρώτες πρωινές ώρες, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.) που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε ένα ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη θαλάσσια περιοχή Παραδεισίου Ρόδου.
Παρά τα επανειλημμένα ηχητικά και φωτεινά σήματα του Λιμενικού για ακινητοποίηση, ο χειριστής του σκάφους δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και ανετράπη, ρίχνοντας τους επιβαίνοντες στη θάλασσα.
Το πλήρωμα του περιπολικού, με τη συνδρομή δεύτερου σκάφους του Λ.Σ., προχώρησε στην άμεση περισυλλογή 16 ατόμων (12 άνδρες και 4 γυναίκες), καθώς και στην ανάσυρση δύο σορών – ενός άντρα και ενός ανήλικου. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι σοροί οδηγήθηκαν αρχικά σε γραφείο τελετών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Ρόδου για νεκροψία–νεκροτομή.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 30 (Αζερμπαϊτζάν), 31 και 32 ετών (Αρμενίας), οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες ως οι διακινητές τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων παράνομη μεταφορά προσώπων, απείθεια, πρόκληση ναυαγίου και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες βυθίστηκε στο σημείο.
Εντοπισμός 33 αλλοδαπών στην Παναγιά Οινουσσών
Την ίδια μέρα, η Λιμενική Αρχή Οινουσσών ενημερώθηκε για την παρουσία αλλοδαπών στη νησίδα Παναγιά Οινουσσών. Άμεσα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού μετέβη στην περιοχή και περισυνέλεξε 33 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Χίο.
Εκεί, παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου για μεταφορά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του νησιού, όπου έγινε η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Οινουσσών.
Στη Ρόδο, 16 αλλοδαποί διασώθηκαν ύστερα από ανατροπή ταχύπλοου, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Τρεις φερόμενοι διακινητές συνελήφθησαν. Την ίδια ώρα, στις Οινούσσες, 33 ακόμη αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη νησίδα Παναγιά και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Χίο.
Αναλυτικότερα ανά περιστατικό:
Ναυάγιο στη Ρόδο με δύο νεκρούς και συλλήψεις διακινητών
Τις πρώτες πρωινές ώρες, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.) που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε ένα ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τη θαλάσσια περιοχή Παραδεισίου Ρόδου.
Παρά τα επανειλημμένα ηχητικά και φωτεινά σήματα του Λιμενικού για ακινητοποίηση, ο χειριστής του σκάφους δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και ανετράπη, ρίχνοντας τους επιβαίνοντες στη θάλασσα.
Το πλήρωμα του περιπολικού, με τη συνδρομή δεύτερου σκάφους του Λ.Σ., προχώρησε στην άμεση περισυλλογή 16 ατόμων (12 άνδρες και 4 γυναίκες), καθώς και στην ανάσυρση δύο σορών – ενός άντρα και ενός ανήλικου. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι σοροί οδηγήθηκαν αρχικά σε γραφείο τελετών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Ρόδου για νεκροψία–νεκροτομή.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 30 (Αζερμπαϊτζάν), 31 και 32 ετών (Αρμενίας), οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες ως οι διακινητές τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων παράνομη μεταφορά προσώπων, απείθεια, πρόκληση ναυαγίου και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες βυθίστηκε στο σημείο.
Εντοπισμός 33 αλλοδαπών στην Παναγιά Οινουσσών
Την ίδια μέρα, η Λιμενική Αρχή Οινουσσών ενημερώθηκε για την παρουσία αλλοδαπών στη νησίδα Παναγιά Οινουσσών. Άμεσα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού μετέβη στην περιοχή και περισυνέλεξε 33 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Χίο.
Εκεί, παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου για μεταφορά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του νησιού, όπου έγινε η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Οινουσσών.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα