Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα - Νέα κακοκαιρία προ των πυλών

Bελτιώνεται ο καιρός με άνοδο θερμοκρασίας, καθώς απομακρύνονται τα βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν τη χώρα, φέρνοντας τις κακοκαιρίες των τελευταίων ημερών.Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος,, τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, χωρίς όμως βροχές. Ωστόσο τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν νέα κακοκαιρία από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η νέα κακοκαιρία θα φέρει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπως προειδοποίησε ο μετεωρολόγος του Open.Από την πλευρά της η μετεωρολόγοςσε ανάρτησή της αναφέρει πως από τις 14 του μήνα και έπειτα, «τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή – ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη – ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας».Σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή περίπου μέχρι τη Δευτέρα, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τις γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς, και τοπικά λίγο υψηλότερα.Ιδιαίτερα το σαββατοκύριακο στην Αττική, το θερμόμετρο θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς.Παράλληλα, η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα διατηρηθεί, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά τμήματα όπου θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.Ωστόσο, από τις 14 του μήνα και έπειτα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού Ω-εμποδιστή — ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στη βορειοδυτική Ευρώπη — ο οποίος ενδέχεται να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρότερων και πιο ασταθών αερίων μαζών προς τη χώρα μας.Αν το συγκεκριμένο σενάριο επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει σε αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με αξιόλογες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας φθινοπωρινό έως και χειμωνιάτικο χαρακτήρα στον καιρό.Η εβδομάδα που διανύουμε είναι επομένως μια καλή ευκαιρία για εξωτερικές εργασίες και δραστηριότητες, πριν τη νέα μεταβολή που θα παρακολουθούμε και θα δούμε αναλυτικά, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία».

Στους 25 °C έφτασε η θερμοκρασία την Πέμπτη

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός το Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Στους 25 °C έφτασε η θερμοκρασία την Πέμπτη 09/10. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η μέγιστη καταγράφηκε στην Καλαμάτα και ήταν ίση με 25.3 °C.Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι της Πέμπτης 09/10.Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 21-23, στη Θεσσαλία από 6 έως 23-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20-22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 23-25, στα Επτάνησα από 11 έως 22-23 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-25 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22-23 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς ΚελσίουΣτα ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες και τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας και πιθανόν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και τη βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.