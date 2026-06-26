Πτώση ελικοπτέρου στο Μέτσοβο: Εξιτήριο για τους δύο πιλότους - «Είμαι πολύ τυχερός που είμαι καλά», δηλώνει ο 29χρονος

Εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πήραν αργά το βράδυ της Πέμπτης οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που έπεσαν στη Λίμνη Αώου, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί προληπτικά μετά το περιστατικό.Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας και των δύο ήταν πολύ καλή και η παραμονή τους στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη αποκλειστικά για προληπτικές εξετάσεις. Όπως έγινε γνωστό, δεν διαπιστώθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή επιπλοκές.«Πραγματικά είμαι πολύ τυχερός που είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε πάθει κάτι και εγώ και ο συνάδελφός μου», δήλωσε ο 29χρονος στην ΕΡΤ.Όσον αφορά τον Αυστραλό χειριστή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν πιο ψύχραιμος μετά το περιστατικό, ενώ και εκείνος δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.