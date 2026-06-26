«Δεν ξέρω για βράχο, αυτοί θα θέλουνε drugs και γυναίκες»: Οι διάλογοι που έκαψαν τη συμμορία ναρκωτικών στη Μύκονο



«Έχει μπάτσους εδώ πέρα»

«Δεν ξέρω για βράχο»

«Μην του δώσεις αν δεν σου δώσει λεφτά»



«Αυτοί θα θέλουνε drugs και γυναίκες»

Στα 700.000 ευρώ τα κέρδη

Στην ανακοίνωση για τη σύλληψη των πέντε μελών του

αναφέρεται ότι η σπείρα είχε ξεκινήσει τη δράση της από τα μέσα Απριλίου με τα παράνομα κέρδη από τα ναρκωτικά να υπολογίζονται σε 700.000 ευρώ.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες σε

,

και

στους οποίους βρήκαν και κατέσχεσαν 4,5 κιλά

, ροζ κοκαΐνης,

καθώς και δισκία φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνη και παραισθησιογόνα μανιτάρια.

Κλείσιμο

Ο ρόλος των 5 συλληφθέντων

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 37χρονος

που ήταν αρχηγός, διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

Ένας 39χρονος ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Υπαρχηγός και άμεσος συνεργός του Αλβανού αρχηγού ήταν ένας 38χρονος ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων.

Ένας 25χρονος είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και μια 38χρονη είχε ρόλο στην αποθήκευση, φύλαξη και περιστασιακή διακίνηση των ναρκωτικών και στην επιτήρηση των χώρων απόκρυψής τους.

Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών

Στην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΑΣ καταγράφει και τις τιμές διάθεσης των ναρκωτικών ανάλογα με το είδος τους ως εξής: