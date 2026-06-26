«Δεν ξέρω για βράχο, αυτοί θα θέλουνε drugs και γυναίκες»: Οι διάλογοι που έκαψαν τη συμμορία ναρκωτικών στη Μύκονο
«Δεν ξέρω για βράχο, αυτοί θα θέλουνε drugs και γυναίκες»: Οι διάλογοι που έκαψαν τη συμμορία ναρκωτικών στη Μύκονο
Ο φερόμενος ως αρχηγός παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη μεταφορά των επισκεπτών που έφταναν στο νησί - Μέσω οδηγών που είχαν τον ρόλο του διακινητή μετέφεραν κάθε είδος ναρκωτικού
Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος που με «βιτρίνα» μια εταιρεία βαν για μεταφορά τουριστών είχαν γεμίσει τη Μύκονο με ναρκωτικά αποκομίζοντας περίπου 700.000 ευρώ.
Ο φερόμενος ως αρχηγός παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη μεταφορά των επισκεπτών που έφταναν στο νησί των Ανέμων. Αυτό που μετέφερε όμως στην πραγματικότητα, σε συνεργασία με τους οδηγούς-διακινητές, ήταν ναρκωτικά και, κυρίως, κοκαΐνη.
Χαρακτηριστική είναι μία από τις συνομιλίες που «αλίευσαν» τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στην οποία ακούγεται να μιλά ένας οδηγός-διακινητής με τον υπαρχηγό της ομάδας.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα μπρο.
Υπαρχηγός: Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκε, λέω «τί έγινε;»
Διακινητής - Οδηγός transfer: Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο αλλά αρχ..., τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά.
Υπαρχηγός: Εντάξει, οκ.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε.
Υπαρχηγός: Ναι;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι, ναι. Γαμ... τα.
Υπαρχηγός: Την στήνουνε κάτω;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι.
Πελάτης του κυκλώματος: Έλα.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Σε στέλνω ένα τηλέφωνο είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο κατάλαβες;
Πελάτης του κυκλώματος: Εεε.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Συνεργαζόμαστε με το παιδί.
Πελάτης του κυκλώματος: Εεε άκουσε με... δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξ θέλει αυτός.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έξι θέλει αυτός;
Πελάτης του κυκλώματος: Έξτα.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έξτα;
Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έχουμε.
Οδηγός transfer: Έλα ρε.
Υπαρχηγός: Έλα ρε. Που είσαι;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Σπίτι.
Υπαρχηγός: Μπορείς να πας δύο στα Άνω Μερά στο βλάκα;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Άνω Μερά;
Υπαρχηγός: Ναι, στον βλάκα.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Σου φτιάχνω τα ρούχα να ξέρεις τώρα. Πάω πάω.
Υπαρχηγός: Ok. Tου λέω να μου στείλει location και σου στέλνω. Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Α στον χαζό; Στον χαζό;
Υπαρχηγός: Ναι, στο χαζό. Αν σου πει φέρτα και να τα πάω και τέτοια, μην τον πιστέψεις.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Εντάξει, άστο χαχαχα, άστο.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος στον οποίο γίνεται λόγος για τις απαιτήσεις κάποιων πελατών οι οποίοι επιθυμούν ναρκωτικά και γυναίκες.
Υπαρχηγός: Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι, το ξέρω.
Υπαρχηγός: Γυναίκες θέλουνε;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ρε μπρο δε μου είπανε κάτι για γυναίκες αλλά θέλουνε ξέρω γω να πάω εκεί να αράξουμε.. τους είπα και για το άλλο.
Υπαρχηγός: Ναι, πες τους για το άλλο και βλέπουμε.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ντάξει οκ.
Υπαρχηγός: Έλα, έλα.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα.
Αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα στους οποίους βρήκαν και κατέσχεσαν 4,5 κιλά κοκαΐνης, ροζ κοκαΐνης, κάνναβης καθώς και δισκία φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνη και παραισθησιογόνα μανιτάρια.
Ένας 39χρονος ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις.
Υπαρχηγός και άμεσος συνεργός του Αλβανού αρχηγού ήταν ένας 38χρονος ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων.
Ένας 25χρονος είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και μια 38χρονη είχε ρόλο στην αποθήκευση, φύλαξη και περιστασιακή διακίνηση των ναρκωτικών και στην επιτήρηση των χώρων απόκρυψής τους.
Ο φερόμενος ως αρχηγός παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη μεταφορά των επισκεπτών που έφταναν στο νησί των Ανέμων. Αυτό που μετέφερε όμως στην πραγματικότητα, σε συνεργασία με τους οδηγούς-διακινητές, ήταν ναρκωτικά και, κυρίως, κοκαΐνη.
Χαρακτηριστική είναι μία από τις συνομιλίες που «αλίευσαν» τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στην οποία ακούγεται να μιλά ένας οδηγός-διακινητής με τον υπαρχηγό της ομάδας.
«Έχει μπάτσους εδώ πέρα»
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα μπρο.
Υπαρχηγός: Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκε, λέω «τί έγινε;»
Διακινητής - Οδηγός transfer: Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο αλλά αρχ..., τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά.
Υπαρχηγός: Εντάξει, οκ.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε.
Υπαρχηγός: Ναι;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι, ναι. Γαμ... τα.
Υπαρχηγός: Την στήνουνε κάτω;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι.
«Δεν ξέρω για βράχο»Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω διάλογος μεταξύ ενός διακινητή και ενός πελάτη που περιστρέφεται γύρω από έναν... βράχο και μια άλλη ουσία που την αποκαλούν ως «έξτα»
Πελάτης του κυκλώματος: Έλα.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Σε στέλνω ένα τηλέφωνο είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο κατάλαβες;
Πελάτης του κυκλώματος: Εεε.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Συνεργαζόμαστε με το παιδί.
Πελάτης του κυκλώματος: Εεε άκουσε με... δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξ θέλει αυτός.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έξι θέλει αυτός;
Πελάτης του κυκλώματος: Έξτα.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έξτα;
Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έχουμε.
«Μην του δώσεις αν δεν σου δώσει λεφτά»Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ διακινητή και υπαρχηγού για μια παράδοση ναρκωτικών.
Οδηγός transfer: Έλα ρε.
Υπαρχηγός: Έλα ρε. Που είσαι;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Σπίτι.
Υπαρχηγός: Μπορείς να πας δύο στα Άνω Μερά στο βλάκα;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Άνω Μερά;
Υπαρχηγός: Ναι, στον βλάκα.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Σου φτιάχνω τα ρούχα να ξέρεις τώρα. Πάω πάω.
Υπαρχηγός: Ok. Tου λέω να μου στείλει location και σου στέλνω. Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Α στον χαζό; Στον χαζό;
Υπαρχηγός: Ναι, στο χαζό. Αν σου πει φέρτα και να τα πάω και τέτοια, μην τον πιστέψεις.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Εντάξει, άστο χαχαχα, άστο.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος στον οποίο γίνεται λόγος για τις απαιτήσεις κάποιων πελατών οι οποίοι επιθυμούν ναρκωτικά και γυναίκες.
«Αυτοί θα θέλουνε drugs και γυναίκες»
Υπαρχηγός: Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι, το ξέρω.
Υπαρχηγός: Γυναίκες θέλουνε;
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ρε μπρο δε μου είπανε κάτι για γυναίκες αλλά θέλουνε ξέρω γω να πάω εκεί να αράξουμε.. τους είπα και για το άλλο.
Υπαρχηγός: Ναι, πες τους για το άλλο και βλέπουμε.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Ντάξει οκ.
Υπαρχηγός: Έλα, έλα.
Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα.
Στα 700.000 ευρώ τα κέρδηΣτην ανακοίνωση για τη σύλληψη των πέντε μελών του κυκλώματος αναφέρεται ότι η σπείρα είχε ξεκινήσει τη δράση της από τα μέσα Απριλίου με τα παράνομα κέρδη από τα ναρκωτικά να υπολογίζονται σε 700.000 ευρώ.
Αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα στους οποίους βρήκαν και κατέσχεσαν 4,5 κιλά κοκαΐνης, ροζ κοκαΐνης, κάνναβης καθώς και δισκία φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνη και παραισθησιογόνα μανιτάρια.
Ο ρόλος των 5 συλληφθέντωνΣύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 37χρονος Αλβανός που ήταν αρχηγός, διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,
Ένας 39χρονος ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις.
Υπαρχηγός και άμεσος συνεργός του Αλβανού αρχηγού ήταν ένας 38χρονος ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων.
Ένας 25χρονος είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και μια 38χρονη είχε ρόλο στην αποθήκευση, φύλαξη και περιστασιακή διακίνηση των ναρκωτικών και στην επιτήρηση των χώρων απόκρυψής τους.
Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικώνΣτην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΑΣ καταγράφει και τις τιμές διάθεσης των ναρκωτικών ανάλογα με το είδος τους ως εξής:
- η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,
- η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,
- η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,
- τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,
- η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,
- η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,
- η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,
- τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,
- τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και
- τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.
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