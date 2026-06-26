Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτια του κυκλώματος με τα ναρκωτικά στη Μύκονο: «Πέσε κάτω τώρα»

Βρήκαν 4,5 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης, €700.000 το παράνομο κέρδος- Από τον Απρίλιο η δράση του κυκλώματος με αρχηγό έναν 37χρονο Αλβανό - Χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν





Στην ανακοίνωση για τη σύλληψη των πέντε μελών του



Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα στους οποίους βρήκαν και κατέσχεσαν 4,5 κιλά







Ο ρόλος των 5 συλληφθέντων Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 37χρονος



Ένας 39χρονος ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις.



Υπαρχηγός και άμεσος συνεργός του Αλβανού αρχηγού ήταν ένας 38χρονος ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων.



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Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών Στην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΑΣ καταγράφει και τις τιμές διάθεσης των ναρκωτικών ανάλογα με το είδος τους ως εξής:



η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.

Ανακοίνωση για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο με αρχηγό έναν Αλβανό που χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» μια εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν , εξέδωσε η ΕΛΑΣ. Τα οχήματα φέρονται να αξιοποιούνταν τόσο για τις μετακινήσεις των μελών όσο και για τη διανομή των ουσιών, κυρίως στη Χώρα του νησιού των ανέμων και σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.Στην ανακοίνωση για τη σύλληψη των πέντε μελών του κυκλώματος αναφέρεται ότι η σπείρα είχε ξεκινήσει τη δράση της από τα μέσα Απριλίου με τα παράνομα κέρδη από τα ναρκωτικά να υπολογίζονται σε 700.000 ευρώ.Αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες σεκαιστους οποίους βρήκαν και κατέσχεσαν 4,5 κιλά κοκαΐνης , ροζ κοκαΐνης, κάνναβης καθώς και δισκία φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνη και παραισθησιογόνα μανιτάρια.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 37χρονος Αλβανός που ήταν αρχηγός, διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,Ένας 39χρονος ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις.Υπαρχηγός και άμεσος συνεργός του Αλβανού αρχηγού ήταν ένας 38χρονος ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων.Ένας 25χρονος είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και μια 38χρονη είχε ρόλο στην αποθήκευση, φύλαξη και περιστασιακή διακίνηση των ναρκωτικών και στην επιτήρηση των χώρων απόκρυψής τους.Στην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΑΣ καταγράφει και τις τιμές διάθεσης των ναρκωτικών ανάλογα με το είδος τους ως εξής:





Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.



Για την υπόθεση, συνελήφθησαν πρωινές και απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, -5- μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.



Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.



Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.



Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:



37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,

38χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,

25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και

38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



κοκαΐνη, βάρους -2- κιλών και -690,3- γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους -705,65- γραμμαρίων,

MDMA βάρους -754,4- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -418- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -8- γραμμαρίων,

-846- δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους -205,7- γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

-30- χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-4- φορτηγά οχήματα (van),

-2- μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιώνκαι

τα χρηματικά ποσά των -94.575- ευρώ και -11.500- δολαρίων.



Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:



η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.



Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις -700.000- ευρώ.



Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.