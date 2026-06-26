Το Εκουαδόρ έγραψε ιστορία με την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ: Ένα έθνος σε δάκρυα χαράς μετά τη νίκη επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο
Το Εκουαδόρ έγραψε ιστορία με την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ: Ένα έθνος σε δάκρυα χαράς μετά τη νίκη επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο
Η «Λα Τρικολόρ» υπέταξε με 2-1 τα πανίσχυρα Πάντσερ με ανατροπή, προκρίθηκε στα νοκ άουτ και οδήγησε ολόκληρη τη χώρα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς
Μια ιστορική πρόκριση που συνοδεύτηκε από πολλαπλά ρεκόρ, την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση και μια συνολική αγωνιστική υπέρβαση πανηγύρισε το Εκουαδόρ στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 2-1 της Γερμανίας με ανατροπή και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «32» ως τρίτο του 5ου ομίλου. Η επιτυχία αυτή πήρε διαστάσεις εθνικού γεγονότος, με φιλάθλους και παίκτες να ξεσπούν σε δάκρυα χαράς, σε εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος του κατορθώματος.
Οι εικόνες μετά το τελευταίο σφύριγμα ήταν απολύτως χαρακτηριστικές του τι σήμαινε αυτή η πρόκριση για το Εκουαδόρ. Φίλαθλοι και παίκτες λύγισαν από συγκίνηση μετά το έπος απέναντι στη Γερμανία, με το έθνος να ξεσπά σε δάκρυα χαράς για την παρθενική πρόκριση στα νοκ άουτ.
Δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους οι Λατινοαμερικάνοι μετά τη νίκη, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού ποδοσφαιρικού αποτελέσματος και μετατράπηκε σε συλλογική έκρηξη συναισθήματος.
Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν ασταμάτητα, με προσευχή, τραγούδι και χορό για την ιστορική πρόκριση.
Η ομάδα μπήκε στην τελευταία αγωνιστική με μόλις έναν βαθμό και χωρίς νίκη, γνωρίζοντας ότι μόνο το «τρίποντο» θα της έδινε συνέχεια στη διοργάνωση. Η ανταπόκριση στην πίεση αποδείχθηκε καθοριστική.
Η εξέλιξη αυτή έβαλε τέλος σε μια σημαντική επιθετική αφλογιστία που είχε δημιουργήσει πίεση γύρω από την ομάδα, η οποία είχε 16 σουτ στην εστία χωρίς γκολ στο τουρνουά, πλησιάζοντας ένα από τα αρνητικά ρεκόρ της διοργάνωσης.
Το αποτέλεσμα αυτό χάρισε στην ομάδα την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 και ταυτόχρονα την ιστορική πρόκριση στους «32», σε ένα παιχνίδι-τελικό με χαρακτήρα επιβίωσης.
Παράλληλα, ο Ένερ Βαλένσια κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο για το Εκουαδόρ, ξεπερνώντας τον Έντισον Μέντες και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο σε αυτή την ιστορική πορεία.
Στη φάση των «32», η ομάδα θα βρει μπροστά της έναν εκ των Μεξικού, Ελβετίας ή τις πρωτοπόρες ομάδες των ομίλων 11 και 12, σε μια νέα μεγάλη πρόκληση για τη συνέχεια του ταξιδιού της στο Μουντιάλ.
Οι εικόνες μετά το τελευταίο σφύριγμα ήταν απολύτως χαρακτηριστικές του τι σήμαινε αυτή η πρόκριση για το Εκουαδόρ. Φίλαθλοι και παίκτες λύγισαν από συγκίνηση μετά το έπος απέναντι στη Γερμανία, με το έθνος να ξεσπά σε δάκρυα χαράς για την παρθενική πρόκριση στα νοκ άουτ.
Δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους οι Λατινοαμερικάνοι μετά τη νίκη, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού ποδοσφαιρικού αποτελέσματος και μετατράπηκε σε συλλογική έκρηξη συναισθήματος.
Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν ασταμάτητα, με προσευχή, τραγούδι και χορό για την ιστορική πρόκριση.
Μια πρόκριση που αλλάζει την ιστορία της ομάδαςΗ πρόκριση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχία σε επίπεδο ομίλων, αλλά ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρο το ποδόσφαιρο της χώρας. Το Εκουαδόρ συνδύασε την πρώτη του νίκη στο τουρνουά με την επιστροφή του σε νοκ άουτ φάση, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απαιτητικό.
Η ομάδα μπήκε στην τελευταία αγωνιστική με μόλις έναν βαθμό και χωρίς νίκη, γνωρίζοντας ότι μόνο το «τρίποντο» θα της έδινε συνέχεια στη διοργάνωση. Η ανταπόκριση στην πίεση αποδείχθηκε καθοριστική.
Το πρώτο γκολ και η απάντηση στην αφλογιστίαΠαρότι το ματς ξεκίνησε με γκολ εις βάρος της στο 2ο λεπτό, το Εκουαδόρ αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 9’, με δυνατό σουτ του Ανγκούλο εκτός περιοχής, σημειώνοντας παράλληλα το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ 2026.
Η εξέλιξη αυτή έβαλε τέλος σε μια σημαντική επιθετική αφλογιστία που είχε δημιουργήσει πίεση γύρω από την ομάδα, η οποία είχε 16 σουτ στην εστία χωρίς γκολ στο τουρνουά, πλησιάζοντας ένα από τα αρνητικά ρεκόρ της διοργάνωσης.
Η στιγμή που «υπέγραψε» την πρόκρισηΣτο 77ο λεπτό, μετά από στημένη φάση, το Εκουαδόρ βρήκε το γκολ της ανατροπής για το 2-1, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο δραματικές νίκες της φάσης των ομίλων.
Το αποτέλεσμα αυτό χάρισε στην ομάδα την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 και ταυτόχρονα την ιστορική πρόκριση στους «32», σε ένα παιχνίδι-τελικό με χαρακτήρα επιβίωσης.
Τα ιστορικά ρεκόρ της διαδρομήςΤα ιστορικά ρεκόρ της διαδρομής Η επιτυχία συνοδεύεται από μια σειρά ιστορικών επιδόσεων που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της πρόκρισης. Το Εκουαδόρ σημείωσε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, πέτυχε το πρώτο του γκολ μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς σκορ και προκρίθηκε με ανατροπή σε παιχνίδι απόλυτης πίεσης.
Παράλληλα, ο Ένερ Βαλένσια κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο για το Εκουαδόρ, ξεπερνώντας τον Έντισον Μέντες και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο σε αυτή την ιστορική πορεία.
Η επόμενη μέραΠερισσότερο από μια απλή πρόκριση, το Εκουαδόρ δείχνει πλέον ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε συνθήκες υψηλής πίεσης και απαιτήσεων, μετατρέποντας ένα δύσκολο ξεκίνημα σε ιστορική υπέρβαση.
Στη φάση των «32», η ομάδα θα βρει μπροστά της έναν εκ των Μεξικού, Ελβετίας ή τις πρωτοπόρες ομάδες των ομίλων 11 και 12, σε μια νέα μεγάλη πρόκληση για τη συνέχεια του ταξιδιού της στο Μουντιάλ.
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