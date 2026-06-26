Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Χαρδαλιάς από το Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεις προβάλλουν την Αττική και τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο
Χαρδαλιάς από το Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεις προβάλλουν την Αττική και τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο
Οι επισκέπτες του περιπτέρου της Περιφέρειας μπορούν να μπουν και να βγάλουν φωτογραφία στον θρυλικό «Πλαπούτα» του γνωστού «Ιαβέρης» και του Κώστα Στεφανή
Στην αφετηρία της Υπερειδικής Διαδρομής βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έδωσε το σήμα για την έναρξη της δεύτερης κατά σειράς εκκίνησης, ενώ μίλησε με πληρώματα αυτοκινήτων και με θεατές.
Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «το Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι απλώς ένας ιστορικός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Είναι μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας που προβάλλει την Αττική και τη χώρα μας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας σημαντικό αναπτυξιακό, τουριστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι από τα event που έχουμε συμπεριλάβει στην τουριστική μας καμπάνια και επενδύουμε σε αυτό. Γιατί όταν δεκάδες διεθνή δίκτυα προβάλλουν τη θετική εικόνα της Αττικής και της χώρας μας, είναι αυτονόητο ότι κάθε ευρώ που δαπανάται, μας επιστρέφει πολλαπλάσια».
Ο κ. Χαρδαλιάς πρόσθεσε ότι η επιλογή του Ελληνικού προσέδωσε ξεχωριστή δυναμική στη φετινή εκκίνηση του αγώνα.
«Παράλληλα, επιμείναμε ώστε η πρόσβαση των πολιτών να είναι ελεύθερη, γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις πρέπει να αποτελούν μια ανοιχτή γιορτή για όλους. Θέλουμε οι γειτονιές μας να είναι ζωντανές και να εκπέμπουν συγκεκριμένα μηνύματα. Και σε αυτή την περίπτωση, το βασικό μήνυμα είναι να δώσουμε βάση στην οδική ασφάλεια. Η ταχύτητα είναι για τις πίστες. Στους δρόμους χρειάζεται προσοχή, σοβαρότητα, σύνεση για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και οι γύρω μας.
Είναι λοιπόν στρατηγική επιλογή μας να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε διεθνή αθλητικά γεγονότα υψηλού κύρους, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, προβάλλουν την Αττική ως σύγχρονο διεθνή προορισμό και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους πολίτες και τους επισκέπτες μας. Με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, επενδύουμε σε δράσεις που αφήνουν ουσιαστική παρακαταθήκη για το μέλλον της Αττικής».
Στην Υπερειδική Διαδρομή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης που έδωσε το σήμα της έναρξης, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι δήμαρχοι Ελληνικού Ανδρέας Κωνσταντάτος, Παπάγου - Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος και Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.
Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής, ως μεγάλος χορηγός της Υπερειδικής, είχε ετοιμάσει ένα ευρύχωρο θεματικό περίπτερο στο fan zone της διοργάνωσης, μέσα στο οποίο περίμεναν τους λάτρεις του ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις πολλές εκπλήξεις.
Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «το Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι απλώς ένας ιστορικός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Είναι μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας που προβάλλει την Αττική και τη χώρα μας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας σημαντικό αναπτυξιακό, τουριστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι από τα event που έχουμε συμπεριλάβει στην τουριστική μας καμπάνια και επενδύουμε σε αυτό. Γιατί όταν δεκάδες διεθνή δίκτυα προβάλλουν τη θετική εικόνα της Αττικής και της χώρας μας, είναι αυτονόητο ότι κάθε ευρώ που δαπανάται, μας επιστρέφει πολλαπλάσια».
Ο κ. Χαρδαλιάς πρόσθεσε ότι η επιλογή του Ελληνικού προσέδωσε ξεχωριστή δυναμική στη φετινή εκκίνηση του αγώνα.
«Παράλληλα, επιμείναμε ώστε η πρόσβαση των πολιτών να είναι ελεύθερη, γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις πρέπει να αποτελούν μια ανοιχτή γιορτή για όλους. Θέλουμε οι γειτονιές μας να είναι ζωντανές και να εκπέμπουν συγκεκριμένα μηνύματα. Και σε αυτή την περίπτωση, το βασικό μήνυμα είναι να δώσουμε βάση στην οδική ασφάλεια. Η ταχύτητα είναι για τις πίστες. Στους δρόμους χρειάζεται προσοχή, σοβαρότητα, σύνεση για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και οι γύρω μας.
Είναι λοιπόν στρατηγική επιλογή μας να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε διεθνή αθλητικά γεγονότα υψηλού κύρους, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, προβάλλουν την Αττική ως σύγχρονο διεθνή προορισμό και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους πολίτες και τους επισκέπτες μας. Με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, επενδύουμε σε δράσεις που αφήνουν ουσιαστική παρακαταθήκη για το μέλλον της Αττικής».
Στην Υπερειδική Διαδρομή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης που έδωσε το σήμα της έναρξης, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι δήμαρχοι Ελληνικού Ανδρέας Κωνσταντάτος, Παπάγου - Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος και Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.
Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής, ως μεγάλος χορηγός της Υπερειδικής, είχε ετοιμάσει ένα ευρύχωρο θεματικό περίπτερο στο fan zone της διοργάνωσης, μέσα στο οποίο περίμεναν τους λάτρεις του ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις πολλές εκπλήξεις.
O θρυλικός «Πλαπούτας»Ειδικότερα, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Περιφέρειας μπορούσαν να μπουν και να βγάλουν φωτογραφία στον θρυλικό «Πλαπούτα», το ιστορικό Ford Escort Mk2 Gr2, με το οποίο ο Τάσος Μαρκουΐζος - ο γνωστός «Ιαβέρης» και ο Κώστας Στεφανής είχαν κατακτήσει το 1980 στο 27ο Ράλλυ Ακρόπολις την εναρκτήρια ειδική διαδρομή της Πάρνηθας, γράφοντας με τον χρόνο ρεκόρ τους μια από τις ενδοξότερες σελίδες του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Ελαφρύ και ευέλικτο, με μηχανικές μετατροπές που του εξασφάλιζαν ταχύτητα και αντοχή ακόμα και στις πιο απαιτητικές off road διαδρομές, το αυτοκίνητο είχε χαρίσει τη νίκη σε συνολικά 8 ειδικές διαδρομές στο πλήρωμά του. Μάλιστα, όσοι φωτογραφήθηκαν με φόντο τον «Πλαπούτα», πήραν και ως μικρό αναμνηστικό δώρο από ένα καπέλο jockey με τα λογότυπα της Περιφέρειας Αττικής.
Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, καθώς στο περίπτερο της Περιφέρειας οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σνακς με την υπογραφή του διάσημου σεφ Βασίλη Καλλίδη, ενώ συνόδευσαν αυτή τη μοναδική εμπειρία με ξεχωριστές μουσικές από τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τον Κώστα Ζήκο στα decks του ραδιοφωνικού σταθμού Athens DeeJay, που έκανε ζωντανή μετάδοση από το σημείο.
Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, καθώς στο περίπτερο της Περιφέρειας οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σνακς με την υπογραφή του διάσημου σεφ Βασίλη Καλλίδη, ενώ συνόδευσαν αυτή τη μοναδική εμπειρία με ξεχωριστές μουσικές από τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τον Κώστα Ζήκο στα decks του ραδιοφωνικού σταθμού Athens DeeJay, που έκανε ζωντανή μετάδοση από το σημείο.
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