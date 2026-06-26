Χαρδαλιάς από το Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεις προβάλλουν την Αττική και τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο

Ελαφρύ και ευέλικτο, με μηχανικές μετατροπές που του εξασφάλιζαν ταχύτητα και αντοχή ακόμα και στις πιο απαιτητικές off road διαδρομές, το αυτοκίνητο είχε χαρίσει τη νίκη σε συνολικά 8 ειδικές διαδρομές στο πλήρωμά του. Μάλιστα, όσοι φωτογραφήθηκαν με φόντο τον «Πλαπούτα», πήραν και ως μικρό αναμνηστικό δώρο από ένα καπέλο jockey με τα λογότυπα της Περιφέρειας Αττικής.Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, καθώς στο περίπτερο της Περιφέρειας οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σνακς με την υπογραφή του διάσημου σεφ Βασίλη Καλλίδη, ενώ συνόδευσαν αυτή τη μοναδική εμπειρία με ξεχωριστές μουσικές από τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τον Κώστα Ζήκο στα decks του ραδιοφωνικού σταθμού Athens DeeJay, που έκανε ζωντανή μετάδοση από το σημείο.