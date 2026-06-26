Στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας η Μενδώνη, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Γαβριήλ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην προστασία και προβολή της πολιτιστικής παρακαταθήκης του προσφυγικού Ελληνισμού