50.000 άνθρωποι αγνοούνται στη Βενεζουέλα: Σπαρακτικές εικόνες, μητέρες ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους

🇻🇪 When help didn't come, the people became the rescuers.



Armed with ropes and courage, Venezuelans are saving lives—together.



Humanity at its finest. ❤️#Venezuela #Earthquake #Rescue pic.twitter.com/jg0h1eZ2zE — Socrates (@NewsSportzz) June 25, 2026

Ρωγμές στους διαδρόμους απογείωσης - προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο

Ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τις κυρώσεις για τέσσερις μήνες

Στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, μια μητέρα έψαχνε μέσα σε σορό από μπάζα για τον γιο της, τον οποίο πιστεύει ότι έχει παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. «Είναι πάρα πολλές πέτρες και με γυμνά χέρια είναι αδύνατο», δήλωσε στο, καθισμένη κοντά στα ερείπια.Ο 23χρονος εγγονός της φόρεσε κράνος εθελοντή πυροσβέστη και συμμετείχε στην αναζήτηση του αγνοούμενου πατέρα του. «Είναι εκεί μέσα», είπε με δάκρυα στα μάτια, κοιτάζοντας τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου.που κάποτε αποτελούσε παραθαλάσσιο θέρετρο για τους κατοίκους του Καράκας, έχει πλέον μετατραπεί σε ερείπια. Πολυώροφα κτίρια, παραθαλάσσιες κατοικίες και ξενοδοχεία έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Δημοσιογράφοι τουκατέγραψαν λεηλασίες, κατεστραμμένους δρόμους και κατοίκους να στέκονται σοκαρισμένοι μέσα σε σύννεφα σκόνης.Οι διάδρομοι προσγείωσης–απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίουστο Μαϊκετία, τον κύριο αεροπορικό κόμβο της Βενεζουέλας, υπέστησαν σοβαρές δομικές παραμορφώσεις, βαθιές ρωγμές και θραύσεις στην ασφαλτική επιφάνεια, έπειτα από μια σειρά ισχυρών σεισμών άνω των 7 βαθμών που έπληξαν τη χώρα. Η έκταση των ζημιών στον χώρο κίνησης αεροσκαφών οδήγησε τις αεροπορικές αρχές σε αναστολή λειτουργίας.Σύμφωνα με τις αναφορές, ο κύριος διάδρομος έχει καταστεί πλήρως μη λειτουργικός, λόγω εκτεταμένων ρηγματώσεων και του κινδύνου κατάρρευσης υπό το βάρος μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών. Τεχνικά συνεργεία επικεντρώνουν τις αξιολογήσεις τους στον δευτερεύοντα διάδρομο και στον μικρό διάδρομο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υπέδαφος της παράκτιας περιοχής έχει υποστεί καθίζηση ή μετατόπιση που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια μελλοντικών πτήσεων έκτακτης ανάγκης.Οι ζημιές στην ασφαλτική υποδομή συμπίπτουν με την παράλυση τουτου. Οι αρχές εξέδωσαν διεθνή ειδοποίηση προς την αεροναυτική κοινότητα (), επιβεβαιώνοντας την αναστολή των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, λόγω των επιπτώσεων των σεισμών στα συστήματα επικοινωνίας και της αδυναμίας πρόσβασης του τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις, οι οποίες επίσης επλήγησαν από καταρρεύσεις στεγών στον τερματικό σταθμό και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.Εξαιτίας της έλλειψης λειτουργικών εγγυήσεων και της κατάστασης των διαδρόμων, οι μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη Βενεζουέλα με τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη - μεταξύ των οποίων Copa Airlines, Avianca, LATAM, Iberia και Air Europa - προχώρησαν άμεσα σε αναστολή όλων των πτήσεων προς το Καράκας.Επίσημες πηγές εκτιμούν ότι οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες περιλαμβάνουν επιχωματώσεις, σφράγιση ρωγμών και διεθνή πιστοποίηση των διαδρόμων, θα διατηρήσουν τους περιορισμούς στο αεροδρόμιο τουλάχιστον έως τις 2 Ιουλίου, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της συνολικής έκτασης των ζημιών.ανακοίνωσε την έναρξη μιας έκτακτης επιχειρησιακής αποστολής, η οποία περιλαμβάνει την αρχική αποστολή τουλάχιστονανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Βενεζουέλα.Το μέτρο έρχεται ως απάντηση στις σοβαρές ανθρώπινες και υλικές ζημιές που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη.Η επιχείρηση συντονίζεται από τις αποθήκες που διαθέτει ο διεθνής οργανισμός στο Περιφερειακό Κέντρο Λογιστικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο βρίσκεται στη Δημοκρατία του Παναμά.Σύμφωνα με δηλώσεις τηςεπικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ερυθρού Σταυρού στον Παναμά, η πρώτη τεχνική αποστολή περιλαμβάνει 17 τόνους βασικών προμηθειών και στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών 800 οικογενειών.Η αρχική αυτή αποστολή περιλαμβάνει κιτ προσωπικής υγιεινής, εξοπλισμό κουζίνας, κουβέρτες, είδη ανάπαυσης και άλλα βασικά είδη άμεσης ανακούφισης για τις πληγείσες περιοχές.Στο πλαίσιο του σχεδίου μεταφορών προβλέπεται η αναχώρηση δεύτερου αεροσκάφους την Παρασκευή, του λεγόμενου «αεροπλάνου αλληλεγγύης», το οποίο θα μεταφέρει επιπλέον 23 τόνους ανθρωπιστικών προμηθειών.Προσωρινή χαλάρωση του καθεστώτος οικονομικών κυρώσεων που περιορίζει ορισμένες συναλλαγές από και προς τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών την Πέμπτη, μέσω της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων ().Η OFAC εξέδωσε τη γενική άδεια 60 με τίτλο«Όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις αρωγής μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα και οι οποίες διαφορετικά θα απαγορεύονταν από τον Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας (VSR), επιτρέπονται έως τις 12:01 π.μ., ώρα Ανατολικής Θερινής Ώρας, της 23ης Οκτωβρίου 2026», αναφέρεται στο κείμενο της άδειας που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της OFAC.Η έγκριση περιλαμβάνει και τη «διαχείριση ή μεταφορά κεφαλαίων εκ μέρους προσώπων τρίτων χωρών προς ή από τη Βενεζουέλα, προς υποστήριξη των επιτρεπόμενων συναλλαγών» στο πλαίσιο της συγκεκριμένης γενικής άδειας.«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ και οι εγγεγραμμένοι πάροχοι μεταφοράς χρημάτων στις ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχει ο εντολέας μιας μεταφοράς κεφαλαίων» για τη συμμόρφωση με τη γενική αυτή άδεια.Η OFAC διαχειρίζεται το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων μέσω του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί την πολιτική της απέναντι στο καθεστώς της Βενεζουέλας.Σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, εταιρείες, τράπεζες και οικονομικοί φορείς που συναλλάσσονται με τη Βενεζουέλα υποχρεούνται να τηρούν αυστηρούς κανόνες κατά τη διενέργεια συναλλαγών με τη χώρα.