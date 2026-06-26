Χαλάνδρι: Συνελήφθη 45χρονος που απείλησε γειτόνισσά του με όπλο-ρέπλικα και αστυνομικούς με μαχαίρι
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλάνδρι Όπλο Απειλή Γείτονας

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 45χρονος που απείλησε γειτόνισσά του με όπλο-ρέπλικα και αστυνομικούς με μαχαίρι

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να τους απείλησε με μαχαίρι, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 45χρονος που απείλησε γειτόνισσά του με όπλο-ρέπλικα και αστυνομικούς με μαχαίρι
Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (25/6) αστυνομικοί στο Χαλάνδρι, έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 στην οδό Παμφυλίας, όταν ο 45χρονος φέρεται να απείλησε την 25χρονη με όπλο-ρέπλικα. Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να τους απείλησε με μαχαίρι, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όπλο-ρέπλικα, μαχαίρια, ένας σουγιάς και άλλα αντικείμενα.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης