Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Χαλάνδρι: Συνελήφθη 45χρονος που απείλησε γειτόνισσά του με όπλο-ρέπλικα και αστυνομικούς με μαχαίρι
Χαλάνδρι: Συνελήφθη 45χρονος που απείλησε γειτόνισσά του με όπλο-ρέπλικα και αστυνομικούς με μαχαίρι
Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να τους απείλησε με μαχαίρι, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη
Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (25/6) αστυνομικοί στο Χαλάνδρι, έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 στην οδό Παμφυλίας, όταν ο 45χρονος φέρεται να απείλησε την 25χρονη με όπλο-ρέπλικα. Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.
Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να τους απείλησε με μαχαίρι, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όπλο-ρέπλικα, μαχαίρια, ένας σουγιάς και άλλα αντικείμενα.
Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 στην οδό Παμφυλίας, όταν ο 45χρονος φέρεται να απείλησε την 25χρονη με όπλο-ρέπλικα. Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.
Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να τους απείλησε με μαχαίρι, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όπλο-ρέπλικα, μαχαίρια, ένας σουγιάς και άλλα αντικείμενα.
Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.
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