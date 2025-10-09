Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Συνελήφθησαν 22χρονος και 13χρονος για κλοπές στην Ιεράπετρα
Ο 13χρονος και ο 22χρονος κατηγορούνται για τρεις κλοπές σε σπίτια, με τη μητέρα του ανήλικου να συλλαμβάνεται για παραμέληση της εποπτείας
Στη σύλληψη δύο ατόμων, ένας εκ των οποίων είναι ανήλικος, προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας. Πρόκειται για έναν 13χρονο και έναν 22χρονο που κατηγορούνται για κλοπή.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες μπήκαν σε σπίτι και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ενώ παράλληλα συνελήφθη και η 34χρονη μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας. Ωστόσο από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε ότι οι δυο τους στις 6 και 7 Οκτωβρίου είχαν διαπράξει ακόμα δύο κλοπές σε σπίτια αφαιρώντας χρήματα, κινητό τηλέφωνο και διάφορα αντικείμενα.
Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων ειδών τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.
